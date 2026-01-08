Vì sao ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao?

Theo thống kê của WHO, mỗi năm trên thế giới có gần 2,1 triệu người mắc ung thư phổi, trong đó có tới 1,8 triệu người tử vong.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 23.000 người mắc mới ung thư phổi nhưng có tới 88% tử vong, tương đương hơn 20.000 người.

Bệnh nhân ung thư phổi sống được bao lâu?

PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, tại Việt Nam, có tới khoảng 80% số bệnh nhân ung thư phổi đến bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn 3-4, lúc này bác sĩ không thể can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân chỉ còn dùng hoá chất, xạ trị, điều trị miễn dịch.

Theo PGS Quảng, hầu hết những trường hợp mắc ung thư phổi đều không có triệu chứng điển hình nên rất khó nhận biết bệnh ở giai đoạn đầu. Thông thường, người mắc dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý đường hô hấp khác, dẫn đến điều trị sai cách. Chỉ tới khi một số triệu chứng bộc lộ rõ rệt như ho dai dẳng, ho ra máu, khó thở, đau tức ngực… lúc này bệnh ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên khó khăn.

Trong những thập niên qua, các phương pháp điều trị tây y như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật, thuốc nhắm trúng đích liên tục được cập nhật nhưng tỷ lệ tử vong vẫn cao. Ung thư phổi khiến người bệnh bị suy giảm sức khỏe toàn trạng, nhiều người không thể tham gia hết được liệu trình điều trị, hoặc sau điều trị thành công vẫn có khả năng tái phát.

Theo các bác sĩ chuyên khoa ung bướu, không thể đưa ra con số chính xác cho các bệnh nhân ung thư phổi. Thời gian sống phụ thuộc vào: Giai đoạn phát hiện bệnh; Loại ung thư phổi (tế bào nhỏ hay không tế bào nhỏ); Thể trạng, tuổi tác, bệnh nền của người bệnh; Phác đồ điều trị và khả năng đáp ứng thuốc.

Điều quan trọng là ung thư phổi ngày nay không còn đồng nghĩa với “án tử” ngay lập tức, nhất là khi được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.

Bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị phù hợp, tỷ lệ sống khỏe mạnh sau 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi đến 92%.

Với bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4, nhờ những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, tỷ lệ sống của bệnh nhân ung thư phổi được cải thiện đáng kể. Nếu đáp ứng tốt với liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch, bệnh nhân có thể kéo dài cơ hội sống hơn trước đây.

Các bác sĩ khuyến cáo, để dự phòng ung thư phổi, cách hiệu quả nhất là không hút thuốc lá, tránh xa khói thuốc, cải thiện vệ sinh công nghiệp và tránh tiếp xúc với khói bụi, đi khám sức khỏe định kỳ.