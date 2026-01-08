Đang xem điện thoại, bé trai đột nhiên ngã quỵ rồi tử vong

Một học sinh lớp 4 đột nhiên ngã quỵ khi đang xem video trên điện thoại thông minh tại nhà ở huyện Amroha, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Gia đình hoảng hốt đưa em đến bác sĩ tư nhân và sau đó đến bệnh viện tư nhân ở Dhanaura, theo tờ India today.

Sau khi kiểm tra mạch, huyết áp và các chỉ số khác, bác sĩ Avneesh Gill tuyên bố em đã tử vong. Gia đình sau đó đưa thi thể về nhà và làm lễ tang mà không tiến hành khám nghiệm tử thi.

Bé trai đột nhiên ngã quỵ khi đang xem điện thoại.

Bác sĩ cho biết cái chết của đứa trẻ là do nhồi máu cơ tim, nhưng nguyên nhân dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim ở độ tuổi còn nhỏ như vậy vẫn chưa rõ.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 4/1 tại làng Jujhela Chak thuộc khu vực đồn cảnh sát Dhanaura. Nạn nhân, Mayank, khoảng 10 tuổi, là con trai cả của nông dân Deepak Kumar.

Theo lời kể của người thân, khoảng 5 giờ chiều, Mayank đang ngồi trên giường xem phim trên điện thoại thông minh, trong khi những người khác đang bận rộn với việc nhà. Bất ngờ, cậu bé ngã quỵ trên giường. Cậu bé được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng không qua khỏi.

Sau vụ việc, sự hoảng loạn và bàng hoàng bao trùm cả ngôi làng. Do chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi, tin đồn tiếp tục lan rộng, và gia đình nạn nhân vẫn đang trong tình trạng sốc nặng.