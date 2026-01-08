Người đàn ông 50 tuổi nguy kịch sau khi uống loại nước "vạn người mê"

Mới đây, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường ở Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trường hợp nam bệnh nhân 50 tuổi rơi vào suy thận mạn, cận kề nguy cơ phải chạy thận do sử dụng cà phê ẩm mốc.

China Times đưa tin, người đàn ông giấu tên nói trên không hút thuốc, không uống rượu, duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng và uống cà phê đen hằng ngày. Ông cho rằng cà phê bán sẵn ở cửa hàng tiện lợi có chất lượng kém còn cà phê ở quán quá đắt. Do đó, vì muốn tiết kiệm nên ông thường mua cà phê hạt loại gói lớn khi có khuyến mãi rồi mang về nhà tích trữ dùng dần.

Điều đáng nói vào cuối năm ngoái, ông bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường như nước tiểu có nhiều bọt và rất lâu tan, kèm theo hiện tượng phù ở mắt cá chân. Cứ nghĩ sức khỏe tốt những biểu hiện trên là do vận động quá sức nên ông không đi khám.

Tuy nhiên vào một ngày, sau khi uống tách cà phê pha từ bột cà phê mốc ông đi chạy bộ thì bất ngờ ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận đã giảm mạnh, tương đương suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bác sĩ cho rằng nguyên nhân gây bệnh được xác định nằm ở chính những hạt cà phê mốc mà bệnh nhân sử dụng hằng ngày.

Người nhà bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ, trong tủ bếp của ông có nhiều hạt cà phê đã đổi màu, ẩm mốc nhưng vì tiếc của nên ông không nỡ vứt đi mà để dùng dần.

Người đàn ông 50 tuổi sử dụng cà phê đã bị ẩm mốc để pha chế uống mỗi ngày khiến cơ thể dần tích tụ độc tố gây suy thận. Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia những hạt cà phê này đã sinh ra ochratoxin - một loại độc tố từ nấm mốc, có khả năng gây tổn thương thận nghiêm trọng. Việc sử dụng cà phê mốc trong thời gian dài đã âm thầm hủy hoại thận của người đàn ông.

Từ trường hợp này bác sĩ Hồng nhấn mạnh, khi xâm nhập vào cơ thể, ochratoxin tập trung tấn công thận, phá hủy màng lọc của cầu thận, dẫn đến xơ hóa và mất dần chức năng thận. Loại nấm tạo ra ochratoxin phát triển mạnh trong môi trường ấm và ẩm, vì vậy cà phê hạt hoặc cà phê bột nếu bảo quản không đúng cách rất dễ bị nhiễm độc tố này.

Nhiều người lầm tưởng rằng việc rang hoặc pha cà phê ở nhiệt độ cao có thể tiêu diệt độc tố. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết ochratoxin chỉ bị phân hủy ở nhiệt độ trên 280 độ C, trong khi nhiệt độ khi pha cà phê chỉ khoảng 100 độ C, hoàn toàn không đủ để loại bỏ độc tố. Do đó, việc tích trữ cà phê hạt không đúng cách không phải là tiết kiệm tiền mà đang đánh cược với sức khỏe thận.

Đừng liều ăn thực phẩm mốc kẻo "rước bệnh vào thân"

Có thể nhiều người không biết ranh giới giữa "thực phẩm lên men" và "thực phẩm hỏng" rất mong manh, và đôi khi chỉ một miếng nhỏ cũng có thể chứa độc tố gây ung thư gan hoặc tổn thương thần kinh.

Các chuyên gia về dinh dưỡng cho biết hầu hết thực phẩm hư hỏng đều chứa vi sinh vật sinh độc tố. Không có quy tắc tuyệt đối về mức độ an toàn vì hàm lượng độc tố thay đổi rất lớn. Tuy nhiên, hiểu rõ cơ chế hình thành và loại bỏ thực phẩm đúng cách là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

- Gây ung thư: Nếu ngũ cốc, đậu hay hạt bị mốc, đổi màu, có mùi lạ hoặc nhăn nheo, cách an toàn nhất là vứt bỏ. Aflatoxin là chất gây ung thư cực mạnh, không tồn tại "liều an toàn" khi ăn.

- Gây tổn thương tế bào: Việc tiêu thụ thực phẩm đã hỏng đồng nghĩa với việc đưa vào cơ thể hàng loạt độc tố vi sinh và chất chuyển hóa sinh học có khả năng gây tổn thương tế bào, rối loạn tiêu hóa, thậm chí dẫn đến bệnh mạn tính như ung thư gan.

- Độc tố nguy hiểm: Trong các loại ngũ cốc và hạt như bắp, gạo, đậu phộng, lúa miến, nấm mốc là thủ phạm chính gây hư hỏng. Những mảng mốc có màu xanh, vàng hoặc đen không chỉ gây mùi khó chịu mà còn sinh ra độc tố nấm (mycotoxin), trong đó aflatoxin là nguy hiểm nhất.

Hai loài nấm phổ biến là Aspergillus flavus và A. parasiticus có thể sản sinh aflatoxin, một hợp chất khi vào cơ thể sẽ tạo liên kết với DNA và gây đột biến gene. Phơi nhiễm lâu dài có thể gây tổn thương gan và ung thư gan, đặc biệt ở người mang vi rút viêm gan B.

Ngoài ra, nấm Fusarium, thường thấy ở lúa mì, ngô, đại mạch, cũng sinh ra độc tố trichothecene gây kích ứng đường ruột và fumonisin B1 ảnh hưởng đến gan, thận. Những hạt bị nhiễm nấm thường có màu hồng, đỏ nhạt hoặc mùi ẩm mốc khác thường.

Để gìn giữ sức khỏe của bản thân và gia đình nên ăn thực phẩm tươi ngon vì chúng giữ trọn vọn vẹn dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất, chất xơ), hương vị nguyên bản, không cần phụ gia, dễ tiêu hóa hơn so với thực phẩm chế biến sẵn; giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật (tim mạch, tiểu đường, béo phì), hỗ trợ hệ tiêu hóa, và duy trì sức khỏe tinh thần...

(Theo Vietnamnet, Tuổi Trẻ)