Bác sĩ chỉ cách phòng bệnh cho trẻ nhỏ thời điểm giao mùa

Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), mỗi ngày tiếp nhận trung bình từ 3.800 đến 4.000 lượt bệnh nhân, riêng ngày cao điểm đầu tuần, số lượt khám có thể lên đến khoảng 4.200 trường hợp. Ca bệnh chủ yếu tập trung ở các bệnh lý về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn...

Thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ ra sao?

Trong thời điểm cuối năm, TP.HCM và khu vực Nam Bộ bước vào mùa khô, kèm theo đó là những cơn mưa lớn trái mùa, nhiệt độ giảm khiến nguy cơ mắc các bệnh lý ở trẻ gia tăng rõ rệt.

BS CKII Lê Minh Lan Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “ Thời điểm giao mùa cuối năm, nhóm bệnh thường gặp nhất ở trẻ vẫn là các bệnh lý về đường hô hấp. Đặc biệt là ở những trẻ có tiền sử hen suyễn, khi gặp thời tiết lạnh hoặc ẩm rất dễ tái phát cơn cấp”.

Bên cạnh đó, trẻ cũng dễ mắc các bệnh cảm lạnh, cảm cúm do sự thay đổi thời tiết đột ngột . Trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập nếu không được chăm sóc kịp thời.

Thời tiết thay đổi thất thường khiến trẻ dễ mắc bệnh.

Theo BS CKII Trần Đắc Nguyên Anh, Trưởng khoa Khám theo yêu cầu - Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), độ ẩm cao còn làm gia tăng các bệnh dị ứng và da liễu. Trẻ có nguy cơ bị viêm da, hăm da, rôm sảy, nhiễm nấm da, đồng thời dễ bị kích ứng da hoặc nổi mề đay do dị ứng thời tiết.

“Ngoài ra, mưa trái mùa có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa. Thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, nguồn nước sinh hoạt có thể bị ô nhiễm, khiến trẻ dễ bị tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn”, BS Nguyễn Anh nói.

Đáng lưu ý, mưa nhiều làm tích tụ nước, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, từ đó làm tăng nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Đồng thời, độ ẩm cao cũng tạo điều kiện để virus lây lan nhanh, khiến bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng trong giai đoạn này.

Những sai lầm khiến trẻ bệnh nặng hơn

Khi trẻ có các biểu hiện như sốt, ho, khò khè… nhiều phụ huynh chủ quan tự cho trẻ uống thuốc tại nhà mà không đến bệnh viện ngay khiến tình trạng bệnh diễn tiến xấu.

Khi chăm sóc trẻ mắc cúm tại nhà, bác sĩ nhấn mạnh 3 nguyên tắc quan trọng gồm: cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ và bù nước đúng cách, cách ly nghiêm ngặt.

Phụ huynh có thể theo dõi màu nước tiểu để đánh giá tình trạng mất nước, khi nước tiểu vàng trong là bình thường, nếu vàng sẫm hoặc lượng ít thì cần tăng cường cho trẻ uống nước.

Khi không được điều trị kịp thời, trẻ có thể đối mặt với các biến chứng nặng.

BS CKI Phạm Thị Mỹ Anh, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), cho biết: “Sai lầm phổ biến là phụ huynh tự ý cho trẻ dùng kháng sinh hoặc thuốc kháng virus. Việc lạm dụng thuốc khi chưa có chỉ định không giúp trẻ nhanh khỏi bệnh mà còn làm tăng nguy cơ tác dụng phụ và kháng thuốc”.

Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng cho trẻ nên ưu tiên các thực phẩm tươi, đa dạng và cân đối, không nên lạm dụng các loại thực phẩm chức năng hay vitamin bổ sung khi không có chỉ định của bác sĩ.

“Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao liên tục, ho nhiều, thở mệt, thở nhanh hoặc có biểu hiện khó thở. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện kịp thời các biến chứng và hạn chế nguy cơ trở nặng”, BS Lan Phương lưu ý.

Lời khuyên của bác sĩ

Trước diễn biến thời tiết và nguy cơ gia tăng bệnh ở trẻ nhỏ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ.

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, nôn ói, tiêu chảy, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa nhi để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà, đặc biệt đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi, khi có biểu hiện sốt cần được đưa đi khám ngay để tránh những biến chứng nguy hiểm.

Để tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa bệnh, phụ huynh cần giữ ấm cơ thể cho trẻ khi thời tiết trở lạnh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và phù hợp với độ tuổi.

Việc tiêm ngừa cúm cần được thực hiện đầy đủ, nhất là đối với trẻ dưới 5 tuổi - nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh đường hô hấp.

Ngoài ra, cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nước mưa, tránh để trẻ mặc quần áo ướt trong thời gian dài. Khi đến nơi đông người, trẻ nên được mang khẩu trang hoặc hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Phụ huynh cũng cần chú trọng vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm .

Song song đó, việc diệt muỗi, lật úp các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà nhằm hạn chế sự sinh sôi của lăng quăng, muỗi vằn cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm theo mùa.