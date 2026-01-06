Ở tuổi ngoài 40, một người phụ nữ họ Từ tại Trung Quốc dù đã cố gắng ăn ít và duy trì thói quen đi bộ hàng ngày nhưng mỡ thừa vẫn không ngừng tích tụ tại vùng bụng. Chỉ đến khi bà tình cờ đọc được và áp dụng phương pháp ăn dưa chuột của chuyên gia người Nhật, cân nặng mới thực sự thay đổi rõ rệt.

Bí mật nằm ở cách chế biến mà hầu hết chúng ta bấy lâu nay đều bỏ qua, đó là nghiền hoặc xay nhuyễn dưa chuột. Được nghiên cứu và giới thiệu bởi huyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Nhật Bản Takashi Tsurumi trong cuốn Bí quyết ăn kiêng với dưa chuột nghiền. Vốn là một người mê dưa chuột lại có cơ địa khó giảm cân, bà Từ phải thốt lên rằng: "Sống đến tầm tuổi này tôi mới biết ăn dưa chuột nhuyễn giúp tăng hiệu quả giảm cân nhiều đến thế".

Ảnh minh họa

Tại sao dưa chuột xay nhuyễn lại là "khắc tinh" của mỡ bụng?

Bác sĩ Takashi Tsurumi lý giải rằng, trong dưa chuột có chứa một loại enzyme phân hủy chất béo cực mạnh gọi là phospholipase. Loại enzyme này có khả năng thải độc tố, đốt cháy mỡ thừa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn.

Điều đặc biệt là lượng phospholipase sẽ nhân lên gấp nhiều lần khi màng tế bào của dưa chuột bị phá vỡ. Việc xay nhuyễn giúp giải phóng enzyme này tối đa so với việc ăn nguyên quả.

Ảnh minh họa

Đối với phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, khi nội tiết tố biến động làm chậm quá trình đốt cháy năng lượng, việc bổ sung phospholipase giúp hệ tiêu hóa phá vỡ chất béo từ thực phẩm hiệu quả hơn, ngăn chặn mỡ thừa tích tụ.

Không chỉ giúp giảm cân, dưa chuột còn chứa hàng loạt dưỡng chất như vitamin C, E, B2, carotene, photpho, sắt, canxi... Mang lại những giá trị sức khỏe tuyệt vời:

- Thải độc và trị phù nề: Phần hạt dưa chuột hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể tống khứ nước dư thừa và độc tố ra ngoài. Điều này cực kỳ hữu ích cho chị em hay bị đầy hơi hoặc phù nề vùng bụng dưới.

- Dưỡng da căng mướt: Nhờ hàm lượng nước và vitamin dồi dào, dưa chuột nghiền cung cấp độ ẩm tầng sâu, giúp làn da bớt khô sạm và mờ dần các nếp nhăn li ti.

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Các enzyme tự nhiên thúc đẩy bài tiết, hạn chế táo bón, giúp cơ thể luôn nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

Cách làm dưa chuột nghiền "đốt mỡ" kiểu Nhật

Để đạt hiệu quả "đốt mỡ" cao nhất, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

- Chuẩn bị: Rửa sạch dưa chuột bằng nước muối, giữ nguyên cả vỏ và hạt vì đây là nơi tập trung nhiều enzyme và chất xơ nhất.

- Cách nghiền: Bác sĩ Tsurumi khuyên nên dùng dụng cụ mài thủ công bằng sứ hoặc kim loại (loại bàn mài thường dùng để mài gừng, tỏi). Việc mài bằng tay giúp phá vỡ các thành tế bào dưa chuột tốt hơn so với dùng máy xay điện tốc độ cao.

- Sử dụng: Ăn trực tiếp phần dưa chuột đã nghiền nát hoặc trộn cùng các món ăn khác trong 3 bữa chính. Nếu không có thời gian nghiền, bạn phải nhai thật chậm và kỹ cho đến khi miếng dưa chuột nát vụn trong miệng mới nuốt.

Ảnh minh họa

5 lưu ý từ chuyên gia Nhật Bản để đạt hiệu quả cao nhất

Để mỡ thừa thực sự "cuốn gói", bác sĩ Tsurumi nhấn mạnh chị em cần tuân thủ các quy tắc sau:

- Ưu tiên nghiền thủ công

- Ăn cả vỏ và hạt

- Tuyệt đối không nấu chín

- Ăn ngay sau khi chế biến

- Kiên trì hằng ngày: Tác dụng rõ rệt nhất sẽ xuất hiện sau khoảng 1 tháng. Giai đoạn đầu, bạn sẽ thấy hệ tiêu hóa và làn da cải thiện, sau 2 tuần mỡ bụng sẽ bắt đầu giảm đáng kể.

Nguồn và ảnh: EDH, Top Beauty