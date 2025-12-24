Người đàn ông 19 tuổi tử vong sau khi uống nước theo cách "vạn người mê"

Các chuyên gia thường cảnh báo sau khi vận động mạnh, bạn không nên uống nước đá lạnh ngay lập tức vì có thể gây sốc nhiệt, co thắt mạch máu, ảnh hưởng hệ tiêu hóa (đau bụng, khó tiêu) và tim mạch, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Thời gian qua đã ghi nhận những trường hợp tử vong do uống nước đá lạnh sau khi vận động mạnh. Điển hình trường hợp Tiểu Huy, 19 tuổi đến từ Phúc Châu, Trung Quốc sau trận đấu bóng rổ đã uống một chai nước lọc có đá. Đang khát nên cậu uống một hơi là hết chai nước nhưng chỉ 5 phút sau cậu bắt đầu cảm thấy tức ngực dữ dội. Dù đã nghỉ ngơi một lúc nhưng tình trạng không thuyên giảm mà càng trở nên tồi tệ hơn. Những người bạn của cậu nhận thấy có gì đó không ổn nên ngay lập tức gọi cấp cứu. Dù được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, nhưng Tiểu Huy không qua khỏi. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là nhồi máu cơ tim cấp tính.

Về vấn đề này, bác sĩ Dư Vận Ảnh - Phó chủ nhiệm khoa an thần của Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc chi nhánh Phúc Kiến cho biết, khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, các mạch máu của cơ thể con người ở trạng thái giãn ra, nếu vận động mạnh sau đó lại uống một lượng lớn đồ uống lạnh, tắm nước lạnh thì sẽ gây ra tình trạng mạch máu toàn thân bị kích thích, co thắt, đẩy huyết áp tăng cao.

Do huyết áp tăng đột ngột và độ nhớt của máu tăng lên dẫn đến hiện tượng đông máu cấp tính rồi tắc nghẽn mạch máu, cuối cùng tạo thành những cơn đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim.

Người đàn ông 19 tuổi đột tử vì uống nước lạnh sau khi chơi bóng rổ. Ảnh minh họa.

Qua chuyện này, bác sĩ Dư Vận Ảnh cũng nhắc nhở mọi người, không nên để nhiệt độ điều hòa trong nhà quá thấp, nhất là trong văn phòng, nếu đặt nhiệt độ quá thấp có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim do chênh lệnh trong nhà và ngoài trời quá lớn.

Sau khi vận động, bạn nên nghỉ ngơi khoảng 3 - 5 phút và đợi cho đến khi nhịp tim tương đối ổn định. Khi uống đồ uống lạnh chỉ nên uống một lượng nhỏ, nuốt xuống từ từ, tuyệt đối không nên uống lượng lớn nước lạnh trong thời gian ngắn.

Những lưu ý khi uống nước sau khi tập thể dục

- Thời điểm uống nước thích hợp: Tập thể dục xong uống nước là vấn đề rất quan trọng nhưng nên uống vào thời gian nào và uống bao nhiêu nước là đủ. Không phải ai cũng hiểu rõ về vấn đề này. Theo các chuyên gia, bạn nên uống nước trong vòng 30 phút tính từ thời điểm kết thúc bài tập thể dục và lượng nước bạn nên uống là 250ml.

- Không nên uống quá nhiều nước: Nước rất cần thiết cho cơ thể tuy nhiên sau khi tập thể không nên uống nước lạnh vì có thể dẫn đến tình trạng giảm natri máu, loãng máu và gây ra những vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe. Tình trạng giảm natri trong máu rất nguy hiểm, có thể gây rối loạn ý thức, lên cơn động kinh, thậm chí có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Cần nhận biết sớm một số dấu hiệu hạ natri trong máu như sau: Buồn nôn, chuột rút ở cơ bắp, bị mất phương hướng.

- Nên uống nước trước khi tập thể dục: Tốt nhất nên uống nước vào khoảng 2-3 tiếng trước khi tập thể dục. Ngoài ra, trong quá trình tập, bạn cũng có thể bổ sung nước, chẳng hạn bổ sung nước sau khi khởi động hoặc bổ sung khoảng 200ml sau khoảng 30 phút tập luyện.

Vậy nếu muốn uống nước lạnh, cần lưu ý gì?

- Sau khi vận động, nên nghỉ ngơi ít nhất 3 đến 5 phút, để nhịp tim và huyết áp trở lại trạng thái bình thường rồi mới uống nước mát.

- Có thể ngâm chai nước lạnh vào nước ấm khoảng 1 phút để giảm độ sốc lạnh trước khi uống.

- Không uống ừng ực một hơi, nên uống từng ngụm nhỏ.

(Theo Tri Thức & Cuộc sống, Kinh tế & Đô thị)