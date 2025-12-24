Biến chứng cúm A/H3 hiếm gặp đe dọa tính mạng trẻ em

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường gặp ở trẻ em, song trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nặng và đe dọa tính mạng. Trường hợp bệnh nhi Q.A. (6 tuổi, Hà Nội) mắc cúm A/H3 với hàng loạt biến chứng nghiêm trọng vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy mức độ nguy hiểm của bệnh nếu không được phát hiện sớm.

Theo gia đình, trẻ chưa được tiêm phòng cúm mùa, khởi phát bệnh với các triệu chứng thông thường như sốt, ho, chảy mũi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, trẻ mệt nhiều, xuất hiện suy tim và được chuyển tuyến trong tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc cúm A/H3 kèm nhiều biến chứng hiếm gặp gồm viêm cơ tim tối cấp, tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp, nhiễm khuẩn huyết và bão cytokine gây suy đa cơ quan.

PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho biết tổn thương các cơ quan không chỉ do virus cúm tấn công trực tiếp mà còn do phản ứng viêm quá mức của cơ thể. Bão cytokine khiến suy đa cơ quan diễn tiến âm thầm nhưng rất nặng nề, đồng thời làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhi được hội chẩn đa chuyên khoa và áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, ECMO, lọc máu liên tục, thay huyết tương, sử dụng thuốc kháng virus và kháng sinh phổ rộng. Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng trẻ dần ổn định, chức năng các cơ quan từng bước hồi phục.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp cúm A/H3 biến chứng rất nặng và hiếm gặp, trên thế giới chỉ ghi nhận rất ít ca có đồng thời viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và bão cytokine.

Từ ca bệnh này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không chủ quan với cúm mùa. Trẻ từ 6 tháng tuổi cần được tiêm phòng cúm hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi trẻ có biểu hiện sốt cao kéo dài, mệt nhiều, thở nhanh, đau cơ, tiểu ít hoặc rối loạn ý thức, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.