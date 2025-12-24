Buộc tiêu huỷ thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops

Ảnh minh họa: Africa - Images

Theo đó, tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty Cổ phần dược Medipharco, địa chỉ trụ sở chính: 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, Việt Nam (cách ghi địa chỉ trước ngày 01/7/2025: Số 8 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, quận Thuận Hóa, thành phố Huế, Việt Nam). Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số: 1219/ĐKKDD-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 12 tháng 11 năm 2025; Phạm vi kinh doanh: sản xuất thuốc.

Về lý do xử phạt, theo Cục Quản lý Dược, công ty đã thực hiện hành vi Sản xuất thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops (Ofloxacin 0,3%), Số GĐKLH: 893115586524 (SĐK cũ: VD-32740-19), Số lô: 011024; Ngày SX: 25/10/2024; Hạn dùng: 24/10/2027 vi phạm chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

Hành vi trên vi phạm điểm b khoản 3 Điều 57 và khoản 5 Điều 4, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP. Cục Quản lý Dược buộc công ty tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.