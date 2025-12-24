Đồng Nai tầm soát ung thư cổ tử cung cho hơn 50.000 phụ nữ

Hình minh họa.

Sáng 23/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai) tổ chức hội nghị tổng kết Đề án "Triển khai sàng lọc, tầm soát và xử trí ung thư cổ tử cung giai đoạn 2020-2025".

Báo cáo tại hội nghị, BS.CKI Trần Thị Ngần, Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản CDC Đồng Nai cho biết, đề án được triển khai tại 11 huyện thuộc tỉnh Đồng Nai (cũ), với ba mục tiêu trọng tâm là nâng cao nhận thức cộng đồng và nhân viên y tế; tăng cường năng lực dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung; đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý bệnh.

Trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung cho 50.458 phụ nữ, phát hiện 179 trường hợp nghi ngờ bất thường và chuyển tuyến trên để tiếp tục theo dõi, xử trí chuyên sâu. Hoạt động truyền thông đa phương tiện được đẩy mạnh, góp phần cải thiện nhận thức của phụ nữ về lợi ích của tầm soát sớm. Công tác giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở cũng được duy trì định kỳ.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cho biết quá trình triển khai đề án còn gặp một số khó khăn như thiếu nhân lực chuyên trách, trang thiết bị xuống cấp và tâm lý e ngại của phụ nữ trong độ tuổi lao động khi tham gia sàng lọc.

Phát biểu chỉ đạo, ThS. Võ Thị Ngọc Lắm, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nhấn mạnh, ung thư cổ tử cung là bệnh lý nguy hiểm, đứng thứ hai trong các loại ung thư sinh dục nữ về tỷ lệ mắc và tử vong, song hoàn toàn có thể phòng ngừa và phát hiện sớm nếu được tầm soát hiệu quả.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, Đồng Nai là địa phương có quy mô dân số lớn, số phụ nữ trong nhóm nguy cơ cao, trong khi thói quen chủ động khám sàng lọc còn hạn chế. Việc triển khai đề án có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe phụ nữ và giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung trên địa bàn.