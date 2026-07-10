Người đàn ông 11 lần bị sét đánh vẫn sống: Bí ẩn "rợn người" khiến thế giới kinh ngạc

Nhiều người không qua khỏi sau một lần bị sét đánh, nhưng trên thế giới vẫn có những trường hợp nhiều lần thoát chết một cách khó tin.

11 lần bị sét đánh nhưng vẫn sống sót: Câu chuyện khiến giới chuyên gia tranh cãi

Sét đánh là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất, có thể cướp đi sinh mạng con người chỉ trong tích tắc. Dù nhiều nạn nhân không qua khỏi hoặc phải chịu di chứng nặng nề, thế giới vẫn ghi nhận một số trường hợp sống sót kỳ diệu sau nhiều lần bị sét đánh.

Trong số đó, gây chú ý nhất là câu chuyện của một người đàn ông ở bang Nam Carolina, Mỹ. Ông cho biết đã bị sét đánh tới 11 lần trong suốt cuộc đời nhưng vẫn sống sót. Trường hợp hiếm gặp này từng khiến dư luận sửng sốt, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận trong giới chuyên gia về tính xác thực cũng như khả năng một người có thể nhiều lần thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" của sét.

Ảnh minh họa

Người đàn ông 62 tuổi ở bang Nam Carolina, Mỹ khiến nhiều người kinh ngạc khi khẳng định ông đã bị sét đánh tới 11 lần trong suốt cuộc đời nhưng vẫn sống khỏe mạnh.

Theo chia sẻ với Inquisit r, ông Roberts Melvin cho biết gần như năm nào ông cũng gặp phải sự cố hy hữu này. Vợ ông, bà Martha, cho biết bà đã trực tiếp chứng kiến ít nhất 9 lần chồng mình bị sét đánh và may mắn sống sót.

Để chứng minh câu chuyện, vợ chồng ông Melvin đã cung cấp hồ sơ bệnh án cùng những di chứng còn lưu lại trên cơ thể. Các bác sĩ nhận định các vết thương của ông có đặc điểm rất giống với tổn thương do sét gây ra.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi. Theo họ, việc một người bị sét đánh tới 11 lần mà vẫn sống sót là trường hợp cực kỳ hiếm, gần như vượt ngoài những gì từng được ghi nhận.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo vệ bản thân an toàn khi có sấm sét

Mùa hè là thời điểm mưa giông xuất hiện thường xuyên, kéo theo nguy cơ sét đánh gây thương vong. Theo Hội Địa lý Quốc gia Mỹ (National Geographic), mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 240.000 vụ sét đánh, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Tiến sĩ Christopher Griggs, Phó giáo sư Y học Cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Atrium Health (Mỹ), đã chia sẻ những kiến thức quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro trước hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm này.

Vì sao sét đánh đặc biệt nguy hiểm?

Mỗi tia sét chỉ tồn tại từ 1/10 đến 1/100 giây nhưng mang nguồn năng lượng khổng lồ, với nhiệt độ có thể lên tới gần 30.000 độ C, nóng gấp nhiều lần bề mặt Mặt Trời.

Chính cường độ cực lớn này khiến sét có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể chỉ trong tích tắc.

Điều gì xảy ra khi con người bị sét đánh?

Theo tiến sĩ Griggs, mức độ thương tổn phụ thuộc vào việc nạn nhân bị sét đánh trực tiếp hay gián tiếp, cũng như khoảng cách với tia sét.

Nạn nhân có thể gặp các biến chứng như bỏng, ngừng tim, ngừng tuần hoàn, tổn thương não và hệ thần kinh, suy hô hấp hoặc tử vong. Trong nhiều trường hợp, sét còn gây xuất huyết não, đột quỵ, bỏng sâu và tổn thương các mô mềm.

Dòng điện từ tia sét có thể phá hủy tế bào thần kinh, gây liệt tạm thời hoặc vĩnh viễn, làm vỡ mạch máu trong não và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim. Tim có thể ngừng đập ngay sau khi bị sét đánh, trong khi hệ hô hấp cũng có nguy cơ ngừng hoạt động do tổn thương thần kinh và tim mạch.

Người sống sót có thể đối mặt với di chứng gì?

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), ngay cả khi qua cơn nguy kịch, nạn nhân vẫn có thể chịu nhiều di chứng kéo dài.

Sóng xung kích từ tiếng nổ của tia sét có thể gây chấn động, chảy máu trong, tổn thương cột sống hoặc nứt vỡ hộp sọ. Ngoài ra, người sống sót còn có nguy cơ bị rối loạn vận động, tổn thương thần kinh, đục thủy tinh thể, tổn thương dây thần kinh thị giác, chóng mặt, ù tai, liệt mặt hoặc điếc.

Đáng chú ý, khoảng 50-80% nạn nhân bị sét đánh bị thủng màng nhĩ.

Ai có nguy cơ bị sét đánh cao?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), sét có thể truyền qua hệ thống ống nước bằng kim loại, dây điện, điện thoại có dây và khung thép trong các công trình xây dựng.

Tai nạn do sét thường xảy ra nhiều nhất vào mùa hè, đặc biệt trong tháng 7 và chủ yếu vào khoảng thời gian từ 12 giờ đến 18 giờ.

Nam giới có nguy cơ bị sét đánh cao gấp khoảng 5 lần nữ giới và chiếm tới 85% số ca tử vong. Nhóm tuổi từ 15-34 cũng là đối tượng có nguy cơ cao, trong khi những người làm việc ngoài trời như nông dân, công nhân xây dựng hay ngư dân dễ gặp rủi ro hơn cả.

Làm gì để bảo vệ bản thân khi có sấm sét?

Theo tiến sĩ Griggs, cách an toàn nhất là nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong các công trình kiên cố ngay khi nghe thấy tiếng sấm.

Nếu đang ở ngoài trời, tuyệt đối không trú dưới gốc cây, trong chòi tạm hoặc đứng cạnh những vật thể cao vì đây là những vị trí dễ bị sét đánh. Khi ở trong nhà, nên tránh đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, hạn chế sử dụng các thiết bị có dây và không tiếp xúc với đường ống nước bằng kim loại.

Nếu chứng kiến một người bị sét đánh, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. Nạn nhân có thể bị ngừng tim hoặc ngừng thở nhưng vẫn có cơ hội sống nếu được hồi sức tim phổi (CPR) đúng cách và kịp thời.

Đang lái xe gặp giông sét cần làm gì?

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng ô tô có mui kín lại là một trong những nơi an toàn nhất khi xảy ra giông sét.

Theo Live Science, nếu xe bị sét đánh, dòng điện thường truyền qua lớp vỏ kim loại rồi đi xuống mặt đất, giúp bảo vệ người ngồi bên trong.

Nếu gặp mưa giông khi đang lái xe, hãy đóng kín cửa, không chạm vào các bộ phận bằng kim loại trong xe. Trong điều kiện cho phép, nên tấp xe vào lề đường an toàn, bật đèn cảnh báo và chờ đến khi cơn giông đi qua.

Ngược lại, người đi xe máy hoặc xe đạp cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố, tránh đứng dưới cây cao, gần cột điện hoặc ở khu vực trống trải. Đồng thời, không nên ở dưới nước hoặc gần ao, hồ, sông, suối vì nước dẫn điện rất tốt, làm tăng nguy cơ bị sét đánh gián tiếp.

(t/h Thanh Niên, Tuổi Trẻ)