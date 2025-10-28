Người dân được lợi gì khi đồng nhất mã số BHXH bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân

Từ ngày 1/8/2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ chính thức đồng nhất mã số BHXH với số định danh cá nhân (CCCD). Đây được xem là bước đi nền tảng, tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực an sinh xã hội, giúp liên thông dữ liệu quốc gia và mở đường cho việc triển khai sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử toàn diện.

Lợi ích lớn nhất và ngay lập tức đối với người dân là sự tiện lợi. Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ như sổ BHXH, thẻ BHYT hay giấy tờ tùy thân, người dân sắp tới chỉ cần sử dụng duy nhất CCCD (hoặc ứng dụng VNeID) khi đi khám chữa bệnh hoặc thực hiện các thủ tục hưởng chế độ.

Theo BHXH Việt Nam, người dân không cần phải kê khai lại hay thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Toàn bộ quá trình đồng nhất được hệ thống xử lý tự động, đảm bảo nguyên tắc “một chạm - một dữ liệu - phục vụ trọn đời”.

Việc đồng nhất này cũng giải quyết dứt điểm tình trạng sai lệch, trùng lặp thông tin, ngăn chặn gian lận trong thụ hưởng chế độ. Người lao động khi di chuyển, thay đổi nơi làm việc cũng không cần làm thủ tục điều chỉnh mã số như trước đây.

Đối với cơ quan quản lý, việc liên thông dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình. Cán bộ BHXH có thể xác thực tự động thông tin qua mã định danh cá nhân thay vì đối chiếu thủ công hàng chục biểu mẫu. Điều này góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí hành chính mỗi năm, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất đồng nhất mã số, mục tiêu tiếp theo của ngành BHXH là triển khai sổ BHXH điện tử và thẻ BHYT điện tử từ năm 2026, theo lộ trình của Luật BHXH 2024 và Luật BHYT 2024.

Khi đó, người dân có thể sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, kết nối trực tiếp với tài khoản định danh VNeID, thay thế hoàn toàn cho giấy tờ truyền thống. Mọi thông tin về đóng, hưởng, khám chữa bệnh sẽ được xử lý theo thời gian thực, đảm bảo minh bạch và an toàn dữ liệu.

Sự kiện đồng nhất mã số từ 1/8/2025 không chỉ là một thay đổi kỹ thuật mà còn là bước chuyển căn bản trong quản lý nhà nước bằng dữ liệu số. Với hạ tầng dữ liệu khổng lồ, ngành BHXH đang tạo đòn bẩy cho các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, tiến tới mô hình "công dân số" trong lĩnh vực an sinh.

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp nền tảng phân tích dữ liệu lớn (Data Analytics, AI) để xây dựng "hồ sơ an sinh điện tử" thống nhất cho mỗi công dân, giúp cá thể hóa dịch vụ, hoạch định chính sách và hỗ trợ người dân kịp thời khi gặp rủi ro xã hội.