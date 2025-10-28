Bức ảnh khiến người đàn ông suýt mất trắng 70 triệu đồng

Chiều ngày 24/10, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi, với thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông Nguyễn Văn H., gần 70 tuổi (trú tại khối 7, phường Vinh Lộc), nhận được cuộc gọi qua Zalo từ một người lạ tự xưng là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Trong quá trình trao đổi, người này đặt mua số lượng lớn giường sắt hai tầng.

Do không đủ khả năng cung cấp, ông H. được “vị cán bộ” này giới thiệu tới một đại lý khác để đặt hàng giúp. Tin tưởng, ông H. đồng ý làm trung gian và chuyển tiền cọc 136.800.000 đồng cho bên “đại lý” theo hướng dẫn.

Sau đó, đối tượng gửi hình ảnh giả mạo giao dịch chuyển tiền, rồi thông báo rằng ông H. đã cung cấp sai thông tin, khiến hợp đồng không hoàn thành. Chúng tiếp tục yêu cầu ông H. bồi thường một nửa số tiền cọc, tương đương gần 70 triệu đồng, nếu không sẽ “bị xử lý theo pháp luật”.

Bức hình giả mạo biên lai chuyển tiền thành công và phiếu chi để lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Trước yêu cầu vô lý và áp lực tâm lý từ kẻ lừa đảo, ông H. đã nhanh chóng đến Công an phường Vinh Lộc trình báo sự việc. Nhờ phản ứng kịp thời, lực lượng công an đã xác minh và ngăn chặn vụ việc, đồng thời làm rõ đây là một chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản người dân.

Công an phường Vinh Lộc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đơn đặt hàng số lượng lớn từ những người không rõ lai lịch, đặc biệt là khi được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc mua thêm hàng hóa ngoài danh sách ban đầu.

Người dân nên liên hệ trực tiếp với đơn vị đặt hàng hoặc địa điểm nhận hàng để xác thực thông tin trước khi giao dịch. Nếu phát hiện các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ bằng chứng và báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An