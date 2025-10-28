Cảnh báo khẩn 4 số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe máy hay gọi lại

Cụ thể, anh N.H.T, ở phường Trương Quang Trọng cho biết: "Ngày 24/10, tôi nhận được cuộc gọi từ 3 số điện thoại: 0847.128.395, 0936.829.046, 0824.603.200. Các đối tượng tự xưng là cán bộ của BHXH tỉnh, liên hệ để thông báo về việc tôi phải đổi thẻ BHYT sang thẻ điện tử. "

Đối tượng dùng các số điện thoại này để liên lạc với anh N.H.T và mạo danh là cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh.

“Đối tượng tự xưng là cán bộ BHXH tỉnh đã thông tin rằng theo quy định mới, thẻ BHYT phải chuyển đổi sang thẻ điện tử. Đồng thời cung cấp địa chỉ website rồi bảo rằng đó là Cổng dịch vụ công Quốc gia và yêu cầu tôi vào địa chỉ đó để kê khai biểu mẫu. Các đối tượng còn thông tin cụ thể về phòng, ban chuyên môn, địa chỉ của BHXH tỉnh để tôi tin tưởng”, anh T kể lại.

Cũng trong ngày 24/10, ông N.V.Đ, ở phường Đăk Cấm, nhận được cuộc gọi mạo danh cán bộ BHXH tỉnh từ số điện thoại 0933.249.103. Đối tượng yêu cầu ông Đ thực hiện các thủ tục để tích hợp số liệu BHXH. Cảnh giác với yêu cầu từ người lạ, ông Đ nhanh chóng tắt máy và liên lạc với người thân đang làm việc tại BHXH tỉnh để kiểm chứng thông tin và được biết đây là cuộc gọi mạo danh BHXH tỉnh.

Trước tình trạng hàng loạt cá nhân nhận được cuộc gọi mạo danh cán bộ BHXH tỉnh, BHXH tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản khẩn để cảnh báo người dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh khẳng định, BHXH không có chủ trương gọi điện, nhắn tin hoặc cử người đến yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, căn cước công dân… để làm thủ tục BHXH, BHYT, BHTN.

Để bảo vệ quyền lợi, an toàn thông tin cá nhân, BHXH tỉnh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của bất kỳ đối tượng nào tự xưng là cán bộ BHXH.

Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, người dân chỉ thực hiện qua các kênh chính thống, gồm: Ứng dụng VssID - BHXH số, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc đến trực tiếp tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, BHXH cơ sở.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường thông tin, cảnh báo khẩn đến người dân, đặc biệt là người dân tại vùng nông thôn, miền núi và hướng dẫn người dân nhận diện hành vi lừa đảo, nâng cao kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Báo Quảng Ngãi﻿