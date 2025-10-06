Người cha KHÔNG LÀM 3 điều này chính là phước phần lớn nhất cho cả gia đình

Có những đứa trẻ, chỉ cần nhắc đến cha là ánh mắt sáng rực, tràn ngập tự hào. Nhưng cũng có không ít đứa trẻ lại thờ ơ, thậm chí xa cách, vì người cha trong ký ức chúng chỉ là một "vị khách lạ" trong nhà.

Nhiều năm quan sát các kiểu làm cha, nhiều chuyên gia nhận ra một điều: những người cha thật sự khôn ngoan, dạy con giỏi, thường không nói nhiều, không phô trương, mà lặng lẽ làm ba điều "không": không đánh gục con bằng lời nói, không buông tay mặc kệ, và không chiều con vô nguyên tắc.

Ảnh minh hoạ

1. Không làm tổn thương con bằng lời nói

Khi con mang về bài kiểm tra 8 điểm, người cha thiếu kiên nhẫn sẽ cau mày: "Sao chỉ được có vậy? Con người ta 9, 10 kìa!". Một câu nói tưởng chừng vô hại, lại đủ sức giẫm nát lòng tự trọng nhỏ bé của con. Lâu dần, đứa trẻ học được rằng: "Dù mình cố thế nào, trong mắt bố cũng chẳng ra gì".

Ngược lại, người cha tinh tế biết nhìn thấy từng tiến bộ nhỏ: "Hôm nay con làm đúng hơn hôm qua rồi, bố thấy con cố gắng thật đấy!". Một lời khen chân thành có thể thắp sáng niềm tin trong mắt trẻ. Bởi "một câu mỉa mai có thể giết chết sự tự tin suốt cả tuần, còn một lời khen đúng lúc có thể nuôi dưỡng lòng can đảm suốt một năm".

Người cha hiểu con không bao giờ dùng sự mỉa mai để thúc đẩy con, mà dùng niềm tin để nâng con dậy.

2. Không "rửa tay gác kiếm" với trách nhiệm làm cha

Nhiều bà mẹ than rằng chồng mình chỉ biết đi làm kiếm tiền, còn mọi việc dạy dỗ con đều "ủy quyền" cho vợ. Nhưng trẻ không chỉ cần tiền, mà cần sự hiện diện của bố.

Có người cha, dù bận đến mấy, vẫn dành mười phút trước giờ ngủ đọc cùng con một cuốn sách nhỏ. Đứa trẻ lớn lên nói: "Con chưa bao giờ sợ bóng tối, vì luôn biết bố sẽ bật đèn đợi con".

Sự có mặt của cha – không cần to tát – chính là sợi dây nối con với niềm tin và bình yên.

3. Không dung túng thói xấu của con

Trẻ con khóc lóc, ăn vạ, nhiều cha mẹ mềm lòng chiều theo – tưởng là yêu thương, thật ra là đang dạy con cách "ra lệnh bằng nước mắt".

Người cha bản lĩnh sẽ dạy con hiểu: tự do phải có giới hạn, muốn có thứ gì phải nỗ lực. Con được phép buồn, được phép khóc, nhưng không thể dùng cảm xúc để điều khiển người khác.

Sự điềm tĩnh của người cha chính là tấm chắn an toàn nhất cho con. Một đứa trẻ có cha "giữ được bình tĩnh trong giông gió" sẽ học được cách kiểm soát cảm xúc, mạnh mẽ trước cuộc đời.

Làm cha chưa bao giờ dễ: vừa phải chịu áp lực công việc, vừa phải là chỗ dựa cho gia đình. Nhưng chính trong những khoảnh khắc thầm lặng – khi người cha không quát mắng, không bỏ mặc, cũng không nuông chiều – con học được thế nào là yêu thương có trách nhiệm.

Một người cha "ba không" tưởng chừng chẳng làm gì to tát, lại chính là người âm thầm dựng nên cột trụ vững chắc nhất của gia đình.

Cha đứng vững, thì con mới dám đi xa.