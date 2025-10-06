Sự thật bất ngờ về "October - Tháng 10" mà 9.0 IELTS chưa chắc biết

Nhiều người biết rằng tiền tố “oct-” trong tiếng Latinh có nghĩa là “tám”, như trong từ octopus (bạch tuộc) hay octagon (hình bát giác). Vậy tại sao tháng Mười (October) vốn là tháng thứ 10 trong năm lại mang tiền tố có nghĩa là “tám”?

Câu trả lời nằm ở lịch La Mã cổ đại, còn được gọi là lịch của Romulus. Theo hệ thống này, người La Mã ban đầu sử dụng lịch âm, chỉ có 10 tháng, bắt đầu từ tháng 3 và không tính khoảng thời gian mùa đông, khi ấy được xem là “khoảng nghỉ” giữa hai năm.

Các tháng trong lịch được đặt tên dựa theo các vị thần, nữ thần, hoặc các thuật ngữ và con số trong tiếng Latinh. Danh sách 10 tháng gốc ban đầu gồm:

- Martius (Tháng Ba)

- Aprilis (Tháng Tư)

- Maius (Tháng Năm)

- Junius (Tháng Sáu)

- Quintilis (Tháng Bảy)

- Sextilis (Tháng Tám)

- September (Tháng Chín - sept - nghĩa là “bảy”)

- October (Tháng Mười - oct - nghĩa là “tám”)

- November (Tháng Mười Một - nov - nghĩa là “chín”)

- December (Tháng Mười Hai – dec- nghĩa là “mười”)

Bạn biết sự thật về tháng 10 này chưa?

Sau đó, lịch của Numa Pompilius – người kế vị Romulus đã bổ sung hai tháng mới là Januarius (Tháng Một) và Februarius (Tháng Hai) để tính thêm những ngày mùa đông vốn bị bỏ qua trước đó. Chính vì thế, thứ tự số trong tên các tháng không còn khớp với vị trí thực tế của chúng trong năm nữa.

Tiếp đến là lịch Julius (Julian Calendar), được Julius Caesar ban hành. Hệ thống này dựa trên năm Dương lịch có 12 tháng, đồng thời bổ sung năm nhuận để điều chỉnh chính xác theo chu kỳ mặt trời. Julius Caesar cũng quy định ngày đầu năm mới là 1/1, thay vì 1/3 như trước.

Cuối cùng, vào năm 1582, Giáo hoàng Gregory XIII giới thiệu lịch Gregorian (dương lịch hiện nay) như một bản cải tiến của lịch Julius. Hệ thống này được Anh và các thuộc địa Mỹ chấp nhận vào năm 1752, và chính là lịch mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đang sử dụng đến ngày nay.

Theo ktla.com