Có hơn 4.500 bảo bối trong tay, vì sao Doraemon không tự làm giàu hay giúp nhà Nobita kiếm tiền?

Doraemon - chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 sở hữu chiếc túi thần kỳ chứa đủ mọi bảo bối "nghịch thiên" từ Cánh cửa thần kỳ, Cỗ máy thời gian đến Bút chì vẽ tiền... Bất kỳ món nào, nếu khéo sử dụng, đều có thể thay đổi lịch sử nhân loại chứ nói gì chuyện kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Vậy mà suốt bao năm, Doraemon vẫn sống giản dị trong căn nhà gỗ ở Tokyo cùng gia đình Nobita, chẳng bao giờ nghĩ đến việc làm giàu. Tại sao vậy?

Không phải không muốn, mà là… không được phép

Theo lời Sewashi - chắt cố của Nobita từ thế kỷ 22 thì tương lai của dòng họ Nobi quá khốn khó, nên cậu bé mới gửi Doraemon về quá khứ để "cứu vớt" ông nội tương lai. Nghe thì hợp lý, nhưng sao không dùng đạo cụ kiếm bộn tiền trước, giúp cuộc sống dễ dàng hơn? Chẳng phải tiện lợi hơn sao?

Thực ra, không phải Doraemon không muốn, mà là không thể. Trong tập phim "Chiến lược trúng độc đắc xổ số" (Lottery Jackpot Strategy) (hay còn gọi là "The Winning Lottery Ticket"), Nobita từng định dùng Cỗ máy thời gian để quay về quá khứ mua vé số trúng thưởng 6 triệu yên. Doraemon lập tức ngăn cản: "Không được dùng Cỗ máy thời gian để kiếm tiền! Đó là quy định pháp luật!".

Doraemon không được phép dùng bảo bối để kiếm tiền

Luật này không phải của thời hiện đại, mà là từ thế kỷ 22 - nơi công nghệ tiên tiến như Doraemon tràn lan. Nếu ai cũng dùng đạo cụ để trục lợi cá nhân, trật tự xã hội sẽ sụp đổ ngay lập tức. Hơn nữa, việc can thiệp thời gian có thể tạo ra "hiệu ứng cánh bướm", thay đổi lịch sử theo cách không lường trước.

Chưa kể, còn có một "ông trùm" đáng sợ hơn mang tên Cục Tuần tra Thời gian (Time Patrol) - cơ quan chuyên săn lùng tội phạm thời gian trong vũ trụ Doraemon. Họ giám sát mọi chuyến du hành thời gian và nếu phát hiện ai đó dùng đạo cụ để "làm giàu bất chính" hoặc thay đổi sự kiện lớn (như thao túng kinh tế), họ sẽ can thiệp ngay lập tức.

Du hành thời gian được phép ở tương lai, nhưng chỉ để học hỏi hoặc sửa chữa nhỏ lẻ, chứ không phải để "lừa đảo lịch sử". Doraemon đến thời Nobita cũng phải báo cáo với cơ quan này, mọi hành động đều bị theo dõi. Nếu "làm liều", mèo ú có thể bị thu hồi về tương lai, hoặc tệ hơn, bị xóa sổ khỏi dòng thời gian!

Doraemon vẫn là… mèo máy rất "người"

Dù vậy, Doraemon có đôi lúc vẫn... rất "người"! Mèo ú hay giả vờ đạo mạo, nhưng hễ nghe đến "tiền bạc" là mắt sáng rỡ, nguyên tắc bay biến. Trong chính tập "Chiến lược trúng độc đắc xổ số" ấy, ban đầu Doraemon còn khinh bỉ ý tưởng "kiếm tiền dễ dàng" của Nobita. Nhưng khi biết giải thưởng lên đến 6 triệu yên (tương đương cả tỷ VNĐ ngày nay), mèo ú lập tức "quay xe": "Thôi nào, Nobita, ta đi mua vé ngay! Nhớ mang theo tiền tiêu vặt nhé!".

Kết quả? Họ suýt thành công, nhưng Time Patrol can thiệp gián tiếp qua "nghịch lý thời gian", khiến kế hoạch đổ bể.

Tương tự, trong tập "Bức tranh đáng giá 60 triệu yên" (This Painting is Worth 60 Million Yen), Doraemon và Nobita dùng Máy định giá tranh để kiểm tra một bức họa cũ kỹ của bố Nobita - ban đầu chỉ đáng 1.000 yên, nhưng sau này thành kiệt tác trị giá 60 triệu yên. Cả hai hào hứng nhảy lên Cỗ máy thời gian, quay về quá khứ để mua rẻ bán đắt. Doraemon lúc này cũng "tham lam" không kém, tưởng tượng cảnh giàu sang rồi. Nhưng lịch sử không dễ thay đổi: Họ bị lạc vào thời chiến tranh châu Âu, suýt gặp nguy hiểm, và cuối cùng bức tranh vẫn theo đúng "định mệnh" của nó.

Đương nhiên, nhiều lúc mèo ú cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồng tiền

Còn trong tập đặc biệt Giao thừa (New Year's Eve special), dưới sự "thao túng tâm lý" của Nobita, Doraemon từng dùng đạo cụ để bán năng lượng tương lai (như pin mặt trời siêu hiệu quả) cho người hiện đại, chơi chiêu "marketing khan hiếm" để đẩy giá lên cao ngất ngưởng. Doraemon lúc này mặt méo xẹo, miệng lẩm bẩm: "Chỉ bán chút thôi, không sao đâu!". Hậu quả là khách hàng "nghiện" năng lượng tương lai, gây hỗn loạn kinh tế thời hiện đại và Time Patrol lại "ghé thăm" buộc họ phải đảo ngược mọi thứ.

"Luật vũ trụ" của Doraemon

Tóm lại, mọi lần Doraemon "tham" đều thất bại thảm hại. Lịch sử có "luật bất biến": Bạn có thể thay đổi quá trình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn y nguyên, "nghèo thì vẫn nghèo". Qua đó, chú mèo máy màu xanh học được bài học: Đạo cụ dùng để giúp Nobita trưởng thành, chứ không phải để "làm giàu nhanh". Nếu không, thế giới Doraemon sẽ thành... phim khoa học viễn tưởng đen tối mất!

Bạn nghĩ sao, nếu có Chiếc túi thần kỳ, bạn có dùng nó để kiếm tiền không?