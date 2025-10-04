Bé gái 4 tuổi đi học về cứ nói "Cô giáo không thích con", phụ huynh không tin nhưng soi camera xong, tức tốc đến gặp Hiệu trưởng

"Mẹ ơi, cô Vương không thích con đâu...", ngày nào đón cô con gái 4 tuổi Lạc Lạc tan trường, chị Lý (Sơn Đông, Trung Quốc) cũng nghe thấy câu nói này. Nhưng mỗi lần chị muốn hỏi kỹ hơn, Lạc Lạc chỉ cúi gầm mặt gãi tay hoặc ấp úng nói "Cô không thích con thôi", khiến chị Lý nghĩ rằng con mình chỉ mới đi mẫu giáo chưa quen, nên buột miệng than vãn chút tâm trạng.

Vợ chồng chị Lý bận rộn công việc, nên khi Lạc Lạc mới 3 tuổi rưỡi đã được gửi ở trường mầm non tư thục gần nhà. Lúc chọn trường, họ đánh giá cao nơi đây vì có tiếng tốt, cô giáo kiên nhẫn.

Trong nửa năm đầu, Lạc Lạc không có biểu hiện gì bất thường, chỉ 2 tuần gần đây mới đột nhiên thường xuyên nhắc chuyện cô giáo không thích bé. Có lần chị Lý còn đặc biệt hỏi cô Vương khi đón con, cô giáo cười nói Lạc Lạc ở trường rất ngoan, hòa đồng với các bạn, "Có lẽ bé muốn làm nũng, mong mẹ quan tâm hơn đó thôi". Nghe vậy, chị Lý càng nghĩ mình đã suy diễn quá, còn quay lại dặn dò Lạc Lạc: "Cô giáo thương con như vậy, không được nói bậy nữa".

Ban đầu, chị Lý không tin lời con gái Lạc Lạc nói (Ảnh minh họa)

Nhưng chỉ vài ngày sau, chị Lý nhận thấy sự bất ổn của Lạc Lạc ngày càng rõ. Sáng thức dậy, mẹ cứ mặc đồng phục cho là bé khóc, nói "Con không muốn đi học". Dâu tây bé rất thích ăn nhưng giờ mẹ đưa cho là bé đẩy ra vì "Cô Vương bảo ăn dâu sẽ sâu răng". Thậm chí đêm ngủ, bé còn hay bị giật mình tỉnh dậy, lẩm bẩm "Con không có nghịch". Lúc này chị Lý mới hoảng sợ, nhận ra con mình không thể tự nhiên nói những điều này, quyết định yêu cầu trường cho xem camera để tìm hiểu sự việc.

Ban đầu nhà trường viện lý do "camera liên quan đến quyền riêng tư của trẻ khác" để từ chối, cho đến khi chị Lý kiên quyết nói nếu không được xem camera sẽ phải báo với Phòng Giáo dục, nhà trường mới miễn cưỡng cung cấp camera của lớp Lạc Lạc trong tuần qua.

Nhấn mở camera, nước mắt chị Lý lập tức rơi. Giờ thủ công, tất cả trẻ đều ngồi quanh bàn, riêng Lạc Lạc bị cô Vương xếp ngồi ghế nhỏ ở góc lớp, trên tay chỉ có vài tờ giấy màu nhàu nát. Các bạn khác được cô giáo giúp cắt hình, Lạc Lạc đưa giấy lên mấy lần nhưng cô Vương đều giả vờ không thấy. Giờ ăn trưa, Lạc Lạc lỡ làm rơi thìa, chưa kịp nói gì thì cô Vương đã cau mày đi tới, nói trước mặt cả lớp "Sao con vụng về thế? Đã vụng thì chầm chậm cái tay thôi", nói xong còn "bộp" một tiếng đặt chiếc thìa dự phòng lên bàn trước mặt Lạc Lạc.

Điều khiến chị Lý đau lòng nhất là giờ ngủ trưa, Lạc Lạc trằn trọc lật người, cô Vương lập tức đi tới, nói vào tai bé: "Con còn động đậy nữa là cô bế ra ngoài đấy". Lạc Lạc sợ hãi nhắm chặt mắt, tay nhỏ nắm chặt mép chăn, nước mắt lăn dài nhưng không dám khóc thành tiếng.

Chị không ngờ con gái mình lại bị đối xử như vậy (Ảnh minh họa)

Chị Lý càng xem càng phẫn nộ, chiều hôm đó chị liền mang video cắt từ camera đến gặp Hiệu trưởng trường mầm non. Trước chứng cứ, ban đầu cô Vương còn biện minh muốn rèn tính tự lập cho Lạc Lạc, nhưng dưới sự chất vấn của Hiệu trưởng, cô mới ấp úng thừa nhận dạo này gia đình có chuyện, tâm trạng không tốt, có hơi nghiêm khắc với Lạc Lạc.

Lúc này, Hiệu trưởng lập tức xin lỗi chị Lý, cam kết xử lý nghiêm bằng cách cho cô Vương tạm nghỉ để đào tạo lại, chỉ được đi làm sau khi đánh giá đạt đồng thời bố trí cô Trương có kinh nghiệm tiếp quản lớp của Lạc Lạc và sẽ định kỳ trao đổi tình hình của bé với phụ huynh. Dù chấp nhận lời xin lỗi, lòng chị Lý vẫn thắt lại. Chị không dám tưởng tượng, 2 tuần đó Lạc Lạc đã trải qua nỗi sợ hãi và tủi thân thế nào ở trường.

Sự việc này là lời cảnh tỉnh cho nhiều phụ huynh rằng lời nói của trẻ có thể non nớt, nhưng không bao giờ là "buột miệng nói suông". Khi con nhắc đi nhắc lại một sự việc với một tâm trạng nhất định nào đó, phụ huynh đừng xem nhẹ, đó có thể là tín hiệu cầu cứu từ con. Và ở trường mầm non - nơi quan trọng cho sự phát triển của trẻ, thái độ và hành vi của giáo viên càng ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành tính cách trẻ. Chỉ khi giáo viên thêm kiên nhẫn, nhà trường tăng giám sát, phụ huynh quan tâm hơn, trẻ mới thực sự cảm nhận được sự ấm áp và an toàn ở trường mầm non.

Làm thế nào để thực sự lắng nghe và bảo vệ con khi con đi học mầm non?

Thay vì chỉ dừng lại ở cảm xúc xót xa hay phẫn nộ, cha mẹ cần nhìn nhận vấn đề một cách hệ thống và chủ động hơn. Dưới đây là 4 câu hỏi then chốt giúp cha mẹ xây dựng "lá chắn" vững chắc cho con:

1. Con đang thực sự nói gì với mình? - Phân biệt giữa "than vãn thông thường" và "tín hiệu cầu cứu"

Trẻ mầm non thường khó diễn đạt chính xác cảm xúc bằng lời. Cha mẹ cần trở thành "nhà giải mã" cảm xúc cho con. Khi con lặp đi lặp lại các câu như "con không thích đi học", "cô giáo không thích con", hãy quan sát:

- Tần suất: Con nói trong bao lâu? Có phải chỉ 1-2 ngày hay đã kéo dài hàng tuần?

- Cường độ: Mức độ biểu hiện cảm xúc có tăng theo thời gian? Từ buồn bã đến sợ hãi?

- Đi kèm hành vi: Có thay đổi trong sinh hoạt (ăn, ngủ), hay xuất hiện hành vi bất thường (giật mình, khóc đêm)?

Cha mẹ cần quan tâm hơn đến cảm xúc của trẻ (Ảnh minh họa)

2. Đâu là ranh giới giữa "quan tâm" và "can thiệp thái quá"?

Việc bảo vệ con không có nghĩa là bao bọc con khỏi mọi tác động bên ngoài. Cha mẹ cần:

- Xây dựng lòng tin: Tạo thói quen trò chuyện hàng ngày với con về những chuyện vui, buồn ở trường.

- Quan sát khách quan: Đến sớm đón con để thấy cách cô trò tương tác, quan sát sân chơi từ xa.

- Kết nối đa chiều: Làm quen với phụ huynh khác để trao đổi thông tin, nhưng tránh "buôn chuyện" thiếu căn cứ.

3. Khi nào cần "lên tiếng" và cách thức ra sao?

Khi nhận đủ dấu hiệu đáng ngờ, cha mẹ cần hành động khôn ngoan:

- Gặp trực tiếp giáo viên: Tránh buộc tội, hãy bắt đầu bằng "Tôi quan sát thấy con có biểu hiện...", "Tôi muốn hiểu rõ hơn..."...

- Yêu cầu minh bạch: Quyền được xem camera (trong khuôn khổ cho phép) là chính đáng.

- Lên tiếng đúng cấp: Nếu giáo viên không hợp tác, cần gặp ban giám hiệu ngay.

4. Làm thế nào để con tự bảo vệ mình?

Trao quyền cho con là cách bảo vệ bền vững nhất:

- Dạy con nhận biết cảm xúc: Có thể nói những câu như "Khi con thấy sợ, buồn, hãy nói với mẹ".

- Xây dựng kỹ năng phản ứng: Dạy con nói "Con không thích điều đó" khi bị đối xử không công bằng.

- Củng cố lòng tự tin: Khuyến khích con chia sẻ ý kiến và được tôn trọng ở nhà.

Theo Sohu