Trường học ở Hà Nội điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt ứng phó bão 11

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 11.

Căn cứ tình hình thời tiết, các đơn vị chủ động rà soát sẵn sàng kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường; rà soát hệ thống cây xanh, nếu phát hiện cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời.

Các đơn vị cũng cần có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở trên địa bàn tập trung theo dõi, ứng phó cơn bão số 11

Đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị quản lý chặt chẽ học sinh; việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình; chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Sở GD&ĐT lưu ý, trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp. Các trường chủ động báo cáo UBND phường, xã; các đơn vị liên quan và Sở GD&ĐT để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Các trường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Trước đó, sau cơn mưa lịch sử khiến Hà Nội tê liệt giao thông, câu chuyện cho học sinh nghỉ học của Sở GD&ĐT Hà Nội nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó nhiều phụ huynh cho rằng, Sở phản ứng chậm trước bão số 10, khi không chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh lũ. Trả lời báo chí, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, quyết định nghỉ học trên diện toàn thành phố cần phải cân nhắc kỹ.

"Hà Nội có nhiều trường học với hàng triệu gia đình, việc quyết định nghỉ học trên diện rộng sẽ phải cân nhắc kỹ. Nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm, con nghỉ học, gặp khó khăn không có người trông nom. Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập lụt nên các nhà trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định là phù hợp", báo Tiền Phong dẫn ý kiến đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội.