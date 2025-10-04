Mỹ nhân sở hữu "bóng lưng đẹp nhất Trung Quốc" có học vấn bất ngờ, tuổi U40 giàu đến nỗi xây biệt thự để nuôi 20 con mèo hoang

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, công chúng thường nhớ ngay đến hình ảnh “thần tiên tỷ tỷ” với nhan sắc thanh thoát, khí chất ngời ngời. Không chỉ nổi bật bởi gương mặt đẹp như tranh vẽ, Lưu Diệc Phi còn từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội chỉ nhờ một bức ảnh chụp bóng lưng. Từng đường nét mềm mại, dáng đứng uyển chuyển của nữ diễn viên khiến khán giả phải thừa nhận rằng cô chính là một trong những mỹ nhân sở hữu “bóng lưng siêu đẹp” của làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài mong manh ấy, Lưu Diệc Phi còn được biết đến như một diễn viên tài năng, có nền tảng học vấn đáng nể và sự nghiệp trải dài nhiều năm

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi khiến ai cũng phải trầm trồ.

Tuổi thơ sinh ra trong nhung lụa

Sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc, Lưu Diệc Phi mang trong mình xuất thân đặc biệt. Ông bà nội của nữ diễn viên đều là những ngôi sao trong ngành y khoa của Trung Quốc. Bố cô cũng là giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán và từng là hiệu trưởng của một trường tại Pháp. Mẹ cô là nghệ sĩ múa có tiếng và xinh đẹp Lưu Hiểu Lợi.

Từ nhỏ, Lưu Diệc Phi đã được nuôi dưỡng trong môi trường gắn liền với nghệ thuật và học thuật, điều này góp phần hình thành nên khí chất vừa thanh tao vừa trí thức của cô sau này. Khi mới 10 tuổi, cô cùng mẹ sang Mỹ định cư và học tập tại đây. Trải nghiệm du học từ sớm đã giúp Lưu Diệc Phi thành thạo tiếng Anh và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Chính vốn sống đa dạng này đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc tiếp cận các vai diễn có chiều sâu sau này.

Từ nhỏ, Lưu Diệc Phi đã được mẹ tạo điều kiện cho theo học những bộ môn năng khiếu như múa dân tộc và ballet.

Năm 2002, Lưu Diệc Phi trở về Trung Quốc và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Khi đó, cô mới 15 tuổi nhưng đã mạnh dạn đăng ký thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh – ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc, nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn của màn ảnh. Nhờ ngoại hình nổi bật, sự tự tin và nền tảng kiến thức tốt, cô xuất sắc vượt qua kỳ tuyển chọn khắt khe và trở thành một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất trúng tuyển. Đáng chú ý, Lưu Diệc Phi nhập học sớm hơn hẳn so với độ tuổi thông thường, điều này đã khiến truyền thông gọi cô là “thần đồng” của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Trong quá trình học tập, Lưu Diệc Phi luôn được các giảng viên đánh giá cao về sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Không chỉ chú trọng trau dồi diễn xuất, cô còn tham gia nhiều lớp học bổ trợ về âm nhạc và múa để tăng khả năng biểu đạt cảm xúc. Nhờ nền tảng học vấn bài bản này, Lưu Diệc Phi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nổi tiếng. Khi mới 16 tuổi, cô đã có vai diễn đột phá trong phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ, vai Vương Ngữ Yên giúp tên tuổi của cô vang danh khắp châu Á.

Không chỉ xinh đẹp, Lưu Diệc Phi còn vô cùng tài năng.

Sở hữu khối tài sản khủng tuổi U40

Với tài năng và độ phủ sóng của mình, không khó hiểu khi Lưu Diệc Phi luôn lọt vào "mắt xanh" của các nhà làm phim với mức cát xê khủng. Tháng 6/2024, tờ Sohu đưa tin, cát xê của Lưu Diệc Phi khi tham gia phim Câu Chuyện Hoa Hồng là 25 triệu NDT (khoảng 92 tỷ đồng) cho 40 tập phim. Theo chia sẻ, nữ diễn viên nhận lời tham gia ngay khi đọc kịch bản, cô cũng là người nhận mức cát-sê cao nhất trong đoàn phim.

Tuy nhiên, cát xê 92 tỷ đồng chưa phải là con số lớn nhất mà Lưu Diệc Phi từng được nhận. Bởi vào năm 2023, nữ diễn viên từng khiến dân tình trầm trồ với mức cát xê 75 triệu NDT (khoảng 278 tỷ đồng) khi tham gia bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió.

Nữ diễn viên sở hữu khối tài sản khủng.

Ngoài đóng phim, Lưu Diệc Phi còn có thu nhập khủng nhờ các hợp đồng quảng cáo, đại sứ cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Theo Yahoo Finance, ở tuổi 35, khối tài sản của Lưu Diệc Phi vượt 1,23 tỷ nhân dân tệ (gần 180 triệu USD). Nữ diễn viên sở hữu nhiều biệt thự ở Bắc Kinh, Trung Quốc và ở Mỹ. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn có bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ và đồ hiệu từ nhiều thương hiệu trên thế giới. Thậm chí, nữ minh tinh từng mua cả một căn biệt thự lớn rồi nuôi 20 con mèo bị bỏ rơi.

Điều giúp Lưu Diệp Phi đứng vững trong lòng khán giả hơn 20 năm qua chính là sự kết hợp giữa nhan sắc, tài năng và học vấn. Nền tảng tri thức mà cô tích lũy từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và những trải nghiệm du học từ nhỏ đã tạo nên một Lưu Diệc Phi bản lĩnh, khác biệt so với nhiều đồng nghiệp. Chính vì vậy, mỗi lần tên tuổi của cô xuất hiện, khán giả không chỉ nhớ đến một “thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh mà còn nhớ đến một nghệ sĩ tài năng, trí thức và đầy bản lĩnh.