Chỉ một chữ viết sai trong vở học sinh lớp 1, cả cộng đồng mạng xôn xao: Phen này bố ghen "nổ mắt"!

Những năm đầu tiểu học luôn đầy ắp những khoảnh khắc ngây ngô và đáng nhớ. Trong những trang vở ô ly tập viết, đôi khi chỉ một nét sai hay một cách ghép chữ vụng về cũng đủ khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Chính sự hồn nhiên ấy đã không ít lần tạo nên những tình huống “dở khóc dở cười”.

Mới đây, một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Thoạt nhìn, trang vở rất chỉn chu: các nét xiên, nét móc được viết đều đặn theo hàng ô ly. Nhưng điểm gây chú ý nhất lại chính là hai chữ “bồ mẹ” nằm chễm chệ giữa trang giấy. Chắc hẳn yêu cầu đề bài là viết từ “bố mẹ”, nhưng em học sinh lớp 1 này lại viết thành “bồ mẹ” khiến cả lớp, cả nhà ngã ngửa.

Chỉ một chữ viết, học sinh lớp 1 khiến netizen cười nghiêng ngả.

Sau khi lan truyền, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người thì cười nghiêng ngả vì tình huống quá hài hước, người lại đùa rằng mẹ chắc đang tức điên, còn bố thì khả năng cao ghen lồng lộn. Bình luận rôm rả khắp nơi, khiến sự việc càng thêm viral.

Một số bình luận của dân tình:

- Trời ơi cười xỉu luôn, cảnh này mà mẹ biết thì chắc chắn bùng nổ chiến tranh thế giới, chổi bay vèo vèo trong nhà chứ đùa đâu.

- Mình chỉ tưởng tượng cảnh bố thấy thôi đã thấy buồn cười rồi, kiểu mặt chắc “ghen lồng lộn” hiểu nhầm mà ngoài miệng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

- Tình huống này đúng chuẩn mẹ thì tức, bố thì ghen, còn tụi mình thì ngồi hóng drama thôi, quá vui để bỏ lỡ.

- Nếu ai dựng thành sitcom thì đảm bảo hot cực, tình tiết sẵn hài hước thế này chỉ cần thêm tiếng cười khán giả thôi là đủ viral.

- Tôi nghĩ kịch bản tiếp theo là có người chuẩn bị ăn chổi thật sự rồi.

Làm sao để dạy con vào lớp 1?

Ở lứa tuổi lớp 1, trẻ mới bắt đầu làm quen với con chữ, nét bút và cách ghép vần. Những lỗi viết sai, viết ngộ nghĩnh như “bồ mẹ” thay vì “bố mẹ” là điều rất đỗi bình thường, thậm chí còn cho thấy trí sự hồn nhiên đáng yêu của các em. Chính vì vậy, thay vì trách mắng, phụ huynh nên xem đây là cơ hội để vừa chỉnh sửa, vừa khích lệ, để trẻ không cảm thấy áp lực hay sợ sai.

Dạy con học bài là nhiệm vụ khó khăn.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng cách dạy con học ở tuổi này không chỉ là bắt con viết đúng từng chữ, mà còn là tạo môi trường học tập thoải mái, vui vẻ. Một lời khen ngợi, một nụ cười động viên sẽ giúp trẻ hứng thú với việc học hơn là những lời quát mắng. Nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng giai đoạn lớp 1 là “bước đệm vàng” hình thành thói quen học tập lâu dài. Nếu trẻ được khuyến khích đúng cách, các em sẽ học chữ bằng sự yêu thích chứ không phải nỗi sợ hãi.