Khung cảnh lạ lùng ở một lớp học mầm non ngày Trung thu

Trung thu vốn là dịp để trẻ nhỏ háo hức chờ đón đèn ông sao, múa lân và nhận quà bánh. Ở nhiều trường học, không khí lễ hội này càng trở nên sôi động hơn khi thầy cô cũng “nhập cuộc”, chuẩn bị đủ tiết mục để mang đến cho các bé niềm vui bất ngờ. Thế nhưng, đôi khi những màn biểu diễn “tự biên tự diễn” lại đem đến kết quả… khó lường hơn dự tính.

Mới đây, mạng xã hội được phen cười nghiêng ngả với một khoảnh khắc siêu hài hước tại một trường mầm non. Nhân dịp Trung thu, các cô giáo quyết định “biểu diễn” múa lân tặng học sinh. Nhưng mà không phải kiểu múa lân chuyên nghiệp như mọi người vẫn tưởng đâu, màn trình diễn này có phần “độc lạ” hơn nhiều.

Phiên bản múa lân đặc biệt của các cô giáo mầm non. (Nguồn: haukids.23)

Theo đó, các cô giáo ở lớp mầm non này đã trùm chung một tấm chăn đỏ lên đầu, vừa lắc lư vừa nhún nhảy đầy nhiệt huyết, khiến khung cảnh trong lớp học rộn ràng tiếng cười. Tuy nhiên, trái ngược với tinh thần “cháy” hết mình của các cô, dàn khán giả nhí lại chỉ ngồi im, mắt tròn xoe, mặt bé nào bé nấy ngơ ngác như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, dân mạng nhanh chóng bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng khoảnh khắc này vừa đáng yêu vừa “bá đạo”, thể hiện sự nhiệt tình và sáng tạo của các cô giáo mầm non. Một số khác lại bật cười trước phản ứng ngơ ngác của các bé, cho rằng đây chính là “pha biểu diễn hài hước nhất mùa Trung thu năm nay”. Dù vậy, phần lớn ý kiến đều nhận định rằng tinh thần của các cô thật đáng khen, mang lại không khí lễ hội vui tươi và tràn ngập năng lượng cho học trò nhỏ.

Một số bình luận của dân tình:

- Các cô đúng là cây hài của trường, múa lân phiên bản chăn đỏ có một không hai luôn!

- Nhìn mấy bé ngơ ngác mà thương, chắc đang tự hỏi “Ủa chuyện gì đang xảy ra chuyện gì vậy?”

- Không có đạo cụ vẫn chơi tới bến, tinh thần Trung thu 10 điểm, cô giáo đáng yêu quá trời!

- Đây là lý do vì sao mình nói nghề mầm non là nghề đa zi năng nhất quả đấy.

- Clip này mà không viral thì hơi phí, vừa dễ thương vừa lan tỏa năng lượng tích cực ghê.

- Các cô cháy quá, mong trường sớm cho diễn lại với phiên bản full costume, đảm bảo hot hơn cả múa lân thật.

Các cô giáo quá chất phải không nào?

Các hoạt động trung thu thú vị cho học sinh mầm non

Trung thu luôn là dịp đặc biệt khiến các bé mầm non háo hức mong chờ. Khi trăng tròn tỏa sáng, tiếng trống vang lên và đèn lồng lung linh khắp sân trường, đó cũng là lúc không khí lễ hội rộn ràng nhất trong năm. Trung thu không chỉ là ngày của bánh nướng, bánh dẻo mà còn là dịp để trẻ nhỏ vui chơi, khám phá và cảm nhận ý nghĩa của tình thân, của niềm vui được sẻ chia. Vì vậy, nhiều trường mầm non đã tổ chức hàng loạt hoạt động Trung thu thú vị để mang đến cho các bé những kỷ niệm đáng nhớ.

Một trong những phần được mong đợi nhất là rước đèn phá cỗ. Chỉ cần nhìn hàng dài học sinh tay cầm đèn ông sao, đèn cá chép, vừa đi vừa hát “Chiếc đèn ông sao” là đã thấy không khí tưng bừng lan khắp sân trường. Các cô giáo còn hướng dẫn các bé tự làm đèn lồng từ giấy màu, vỏ chai hoặc tre nứa nhỏ. Việc tự tay tạo nên chiếc đèn giúp trẻ rèn sự khéo léo, kiên nhẫn và thêm trân trọng thành quả của mình khi nhìn chiếc đèn lung linh trong đêm hội.

Một hoạt động khác cũng khiến các bé vô cùng thích thú là múa lân Trung thu. Ở nhiều trường, các cô giáo hoặc các anh chị lớp lớn sẽ hóa thân thành “lân nhí”, mang đến màn biểu diễn vừa ngộ nghĩnh vừa rộn ràng tiếng cười. Cảnh các cô múa hết mình giữa tiếng trống, tiếng chiêng khiến cả lớp học như bừng sáng, các bé thì cười khúc khích, reo hò đầy phấn khích.

Có vô vàn hoạt động Trung thu bổ ích cho học sinh mầm non.

Bên cạnh đó, trang trí và bày mâm cỗ Trung thu cũng là phần không thể thiếu. Mỗi lớp đều chuẩn bị một mâm cỗ riêng với bánh, trái cây và đèn lồng. Phụ huynh cùng con làm “chó bưởi”, “rùa nho” hay “thỏ cà rốt”... những con vật dễ thương khiến mâm cỗ thêm sinh động. Khi tất cả cùng ngồi quanh mâm, chia nhau miếng bánh, miếng cam, nụ cười trẻ thơ hòa cùng niềm vui của cô giáo tạo nên khung cảnh thật ấm áp.

Một số trường còn tổ chức thi kể chuyện chú Cuội, chị Hằng hoặc biểu diễn văn nghệ. Qua những câu chuyện dân gian, các bé hiểu thêm về nguồn gốc Tết Trung thu và học cách thể hiện cảm xúc của mình trên sân khấu. Không ít bạn nhỏ rụt rè ban đầu, nhưng sau vài buổi tập đã tự tin hát, múa, kể chuyện trước toàn trường.

Ngoài ra, nhiều lớp còn có góc sáng tạo Trung thu, nơi các bé được vẽ tranh trăng rằm, tô tượng, làm mặt nạ hoặc nặn bánh bằng đất sét. Đây là không gian để trẻ phát huy trí tưởng tượng, sự tỉ mỉ và cảm nhận niềm vui khi được tự tay tạo ra những món đồ xinh xắn.

Những hoạt động Trung thu tại trường mầm non tuy giản dị nhưng lại mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho cả cô và trò. Trẻ được vui chơi, học thêm về văn hóa truyền thống và cảm nhận tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Với các bé, đó không chỉ là một ngày hội, mà còn là ký ức tuổi thơ rực rỡ, mỗi lần nhớ lại đều thấy lòng mình rộn ràng như tiếng trống lân đêm rằm năm ấy.