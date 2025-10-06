Công an phát cảnh báo khẩn tới tất cả sinh viên và phụ huynh toàn quốc

Giả danh nhà trường, yêu cầu chuyển tiền xét duyệt

Ngày 4/10, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi cảnh báo về tình trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để lừa đảo sinh viên, với các chiêu trò ngày càng tinh vi, đặc biệt là giả danh nhà trường hoặc tổ chức giáo dục để gửi thông báo “xét học bổng”, “hỗ trợ tài chính”, hoặc “chương trình du học quốc tế”.

Thời gian qua, nhiều sinh viên Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh ( tỉnh Hưng Yên) bị lừa bởi giấy tờ giả mạo thông báo học bổng, du học, yêu cầu nộp tiền “chứng minh tài chính”.

Theo điều tra, các đối tượng thường tạo lập email hoặc tài khoản mạng xã hội có tên và logo giống hệt cơ sở đào tạo, sau đó gửi thư mời hoặc thông báo “trúng học bổng”, kèm yêu cầu sinh viên chuyển khoản số tiền lớn vào tài khoản cá nhân để hoàn tất hồ sơ xét duyệt.

Nếu không nộp đúng hạn, sinh viên được dọa sẽ “mất cơ hội học bổng”. Một số sinh viên nhẹ dạ đã chuyển tiền và chỉ phát hiện bị lừa khi nhà trường xác minh, hoặc khi công an can thiệp kịp thời.

Đại diện Ban Giám hiệu các trường liên quan cho biết, mọi “giấy mời”, “quyết định học bổng” do các đối tượng gửi đều giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo, hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Nhà trường khuyến cáo: toàn bộ thông tin về tuyển sinh, học bổng, chương trình du học chỉ được công bố trên website chính thức, fanpage xác thực và kênh truyền thông nội bộ.

Công an và các trường đại học khuyến nghị sinh viên:

Cơ quan chức năng cảnh báo, đây là chiêu thức lừa đảo mới nhắm trực tiếp vào sinh viên – nhóm đối tượng trẻ, ít kinh nghiệm tài chính, dễ tin tưởng vào thông tin mang danh nghĩa “học bổng” hay “du học miễn phí”. Phụ huynh và sinh viên cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.

Nhiều sinh viên bị lừa với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng

Tối 5/10, Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) phát đi thông báo khẩn do TS Nguyễn Thanh Dũng – Phó Hiệu trưởng nhà trường ký, cảnh báo toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên về tình trạng mạo danh nhà trường, công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thông báo giả mạo Trường ĐH Cửu Long của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Báo NLĐ

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng – Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian gần đây, nhiều sinh viên của Trường ĐH Cửu Long đã trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo tinh vi. Các đối tượng thường giả danh cán bộ nhà trường hoặc cơ quan chức năng, gọi điện, gửi văn bản và tạo dựng kịch bản nhằm chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên tới vài trăm triệu đồng mỗi vụ.

Khi nạn nhân tỏ ra hoang mang, chúng yêu cầu “phối hợp điều tra” bằng cách tham gia nhóm chat video (Zalo, Telegram, Zoom...), nơi có người mặc trang phục công an, ngồi trước phông nền có biểu tượng cơ quan chức năng. Từ đó, chúng tiếp tục yêu cầu sinh viên “chứng minh tài chính” bằng việc chuyển tiền vào tài khoản kiểm tra.

Nhiều sinh viên vì sợ hãi đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay thêm qua ví điện tử MoMo hoặc mượn người thân để nộp cho “cơ quan điều tra giả”.

Trước tình hình trên, Trường Đại học Cửu Long yêu cầu toàn thể sinh viên tuyệt đối cảnh giác trước mọi cuộc gọi, tin nhắn lạ, đặc biệt khi người tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc đại diện trường.

Không cung cấp thông tin cá nhân, mã sinh viên, tài khoản ngân hàng.

Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không được xác minh.

Ngay khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ, sinh viên cần báo cho gia đình, cố vấn học tập, hoặc Phòng Công tác chính trị – Sinh viên để được hỗ trợ.

Nhà trường cũng yêu cầu trưởng các đơn vị triển khai thông tin cảnh báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo tương tự.



