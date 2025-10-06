Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo khẩn, yêu cầu linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học ngày hôm nay

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, căn cứ bản tin dự báo lúc 5h hôm nay (6/10) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh.

Khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng từ trưa đến đêm nay, khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50 - 100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tuỳ theo diễn biến thời tiết để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Bão số 11 suy yếu, học sinh Hà Nội đi học trở lại dù trước đó được thông báo học trực tuyến.

Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Các nhà trường rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú… khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Đặc biệt, ứng phó với hoàn lưu bão, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở GD&ĐT để xử lý.

Trước đó vào chiều ngày 5/10, để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10, chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến. Sở cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời có tình huống linh hoạt trong dạy và học.