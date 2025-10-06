Cầu bị lũ cuốn trôi, hơn 200 học sinh đi thuyền bám dây cáp vượt suối đến trường

Ngày 6/10, ông Đậu Đức Truyền – Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, sáng nay hàng trăm học sinh trên địa bàn đã trở lại lớp sau nhiều ngày nghỉ học vì bão lũ. Tuy nhiên, cây cầu độc đạo nối 3 bản bị lũ cuốn trôi buộc chính quyền phải huy động công an, quân sự dùng thuyền đưa 209 học sinh và 28 giáo viên vượt suối Huồi Nguyên đến trường.

Video: Cầu bị lũ cuốn trôi, hơn 200 học sinh ở Nghệ An đi thuyền bám dây cáp vượt suối đến trường

Từ tờ mờ sáng, bên bờ suối, từng tốp học sinh được cha mẹ đưa đến điểm tập kết, chờ lực lượng chức năng chèo thuyền chở sang sông. Các em mặc áo phao, ngồi thành nhóm nhỏ, có người giữ dây thừng căng ngang dòng nước để đảm bảo an toàn. Hai bên bờ, hàng chục người túc trực hỗ trợ đón học sinh lên xuống thuyền.

Ông Lương Văn Tân (trú bản Tạt) chia sẻ: “Một tuần qua con tôi nghỉ học tránh bão, nay cầu bị lũ cuốn, chỉ còn cách đi thuyền qua suối. Chúng tôi rất lo, nhưng không muốn các cháu bỏ lỡ con chữ”.

Hàng trăm học sinh lần lượt được chở qua suối an toàn

Theo chính quyền địa phương, trận lũ ống sau bão Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề. Cầu Trung Thắng – cây cầu bê tông dài hơn 50m – bị cuốn phăng, khiến 312 hộ dân với 1.403 nhân khẩu ở 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc và Tạt bị cô lập. Lực lượng chức năng phải dựng cầu dây tạm, dùng ròng rọc chuyển nhu yếu phẩm và đưa người dân đau ốm đi cấp cứu.

Hệ thống trường học cũng bị tàn phá nặng. Trường THCS Yên Hòa, mầm non Yên Thắng và điểm trường Đình Yên đều ngập bùn đất, nhiều sách vở, bàn ghế, đồ dùng học tập hư hỏng. Sau nhiều ngày dọn dẹp, sáng 6/10, các trường mới có thể mở cửa đón học sinh.

Lực lượng chức năng dùng thuyền, bám vào dây cáp đưa học sinh, giáo viên đến trường

Thầy Bùi Danh Vinh – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Yên Thắng – cho biết: “Chúng tôi đang rất cần hỗ trợ về sách vở, chăn màn, quần áo, kinh phí sửa chữa bàn ghế, bếp ăn. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp thầy trò nơi đây vượt qua khó khăn.”

Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho hay, nhiều học sinh thuộc các bản bị cô lập không thuộc diện bán trú, nhưng xã đã đề nghị nhà trường bố trí nơi ăn, chỗ ở tạm thời để các em yên tâm học tập. Đồng thời, địa phương cắt cử lực lượng túc trực hai bên bờ suối Huồi Nguyên để chở người dân qua lại.

“Trước mắt, xã sẽ dựng một cây cầu sắt tạm để bà con có thể đi bộ, chờ phương án xây dựng cầu mới lâu dài”, ông Truyền nói.