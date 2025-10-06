Trẻ mắc 3 sai lầm này, phụ huynh đừng nuông chiều: Khi cần phải ĐÁNH, mềm lòng là HẠI con!

Theo sự tiến bộ của thời đại, phương pháp giáo dục của các bậc phụ huynh cũng có nhiều thay đổi. Không ít ông bố bà mẹ trẻ đã loại bỏ cách đánh mắng của thế hệ trước, cho con nhiều tự do hơn. Thế nhưng, điều này cũng khiến một số trẻ trở nên bướng bỉnh, tùy hứng.

Thêm vào đó, sau khi nghỉ hưu, ông bà thường toàn tâm toàn ý chăm sóc cháu, khiến không ít trẻ bị nuông chiều quá mức, trong khi cha mẹ lại chẳng hay biết, thậm chí còn coi sự bướng bỉnh của con là "tính cách thật thà".

Trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha mẹ phải nhạy bén nhận ra những ảnh hưởng đằng sau hành vi của con, tuyệt đối không được nuông chiều quá mức, tránh để trẻ trở thành người không được chào đón.

Những người từng trải khuyên rằng: Khi trẻ có những hành vi sau đây, cha mẹ cần kịp thời phê bình, thậm chí áp dụng "giáo dục bằng roi vọt" ở mức độ phù hợp, tuyệt đối không được mềm lòng.

#Sai lầm 1: Trẻ không tôn trọng người lớn tuổi

"Bà già kia, sao lấy nước thôi mà lề mề thế!", chỉ cần nghe con nói một câu như vậy, nhiều phụ huynh đã thấy rợn người.

Lời nói của trẻ là sự phản chiếu môi trường xung quanh. Nếu con thường nghe những từ ngữ thiếu tôn trọng, con sẽ vô thức lặp lại mà không hiểu chúng mang tính xúc phạm. Nhưng dù con "vô tình", người lớn cũng bị tổn thương thật.

Nhà giáo dục nổi tiếng Tào Hành Tri từng nói: "Giáo dục con người phải bắt đầu từ nhỏ; cây non không được uốn thẳng thì khi lớn khó mà thành gỗ tốt".

Tôn trọng người lớn là nền tảng của nhân cách. Cha mẹ cần nghiêm túc dạy con hiểu rằng biết kính trên nhường dưới là chuẩn mực làm người.

Trẻ không tôn trọng người lớn là một lỗi nghiêm trọng cần phải chấn chỉnh (Ảnh minh họa)

#Sai lầm 2: Trẻ nói dối

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, trẻ từ 2 tuổi trở lên đã bắt đầu biết nói dối. Điều này chứng tỏ ai trong chúng ta cũng từng có lúc "không trung thực".

Cha mẹ nào cũng mong con thật thà. Nhưng nếu không uốn nắn từ nhỏ, thói quen nói dối có thể phát triển thành bản tính. Những lời nói dối "cho vui" hay "để tránh bị mắng" còn có thể chấp nhận, nhưng nói dối trong chuyện nghiêm trọng sẽ để lại hậu quả lâu dài.

Cha mẹ phải giúp con hiểu rằng thành thật là nền móng của lòng tin, không thể vì sợ trách phạt mà lừa dối người khác.

#Sai lầm 3: Trẻ thích nói tục, chửi bậy

Không ít phụ huynh giật mình khi nghe con buông lời tục tĩu, đặc biệt là trong lúc chơi game hay tức giận. Có trẻ xem đó là cách "xả stress" hoặc "cho ngầu", nhưng thực chất, đó là biểu hiện của sự yếu kém trong kiểm soát cảm xúc.

Cha mẹ cần dạy con học cách bình tĩnh khi tức giận, biết diễn đạt cảm xúc một cách văn minh. Bởi nói tục không khiến con mạnh mẽ hơn, mà chỉ làm người khác xa lánh.

Người xưa có câu: "Kính người thì người sẽ kính lại mình". Một đứa trẻ quen nói lời thô tục sẽ khó nhận được sự tôn trọng của người khác, dù học giỏi hay tài năng đến đâu.

Cha mẹ cần kết hợp giữa giáo dục mềm mỏng và nghiêm khắc để thu lại hiệu quả tốt nhất (Ảnh minh họa)

Kết

Yêu thương con cái là bản năng của cha mẹ, nhưng yêu thương phải có chừng mực. Khi trẻ có những hành vi trên, đó chính là tín hiệu bị nuông chiều quá mức. Nếu cha mẹ không kịp thời sửa chữa, trẻ sẽ sa lầy sâu hơn, hình thành thói quen xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai.

Nhà giáo dục Sukhomlynsky từng nói: "Tính cách, niềm tin và kho tàng tinh thần của người giáo dục chính là sức mạnh khơi dậy ở mỗi người được giáo dục khả năng tự kiểm điểm, tự phản tỉnh và tự kiểm soát bản thân".

Cha mẹ hãy luôn chú ý đến hành vi của con, trở thành người dẫn đường đúng đắn trên con đường trưởng thành của trẻ. Cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên của con. Hãy nghiêm khắc khi cần, nhưng vẫn xuất phát từ tình thương để con học được rằng kỷ luật không giết chết sự tự do, mà giúp con xứng đáng với nó.