405 học sinh một ngôi trường không còn sách vở để học sau mưa lũ, hình ảnh khiến người mạnh mẽ nhất cũng xót xa

Sau cơn bão số 10, nhiều điểm trường ở vùng cao bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có Trường PTDTBT Tiểu học B Thuận Hòa, Tuyên Quang (huyện Vị Xuyên, Hà Giang cũ). Theo đó, toàn bộ 405 học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học B Thuận Hòa gần như mất trắng sách vở, dụng cụ học tập.

Trước đó, do lũ lên đột ngột, xã và nhà trường đã kịp thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. 15 thầy cô đã ở lại trực đêm 30/9 để canh trường, nhưng nước dâng quá nhanh, buộc họ cũng phải sơ tán khẩn cấp. Khi quay lại, tất cả chỉ còn là đống đổ nát, sình lầy và những cuốn sách đã không thể cứu vãn.

Cơn bão số 10 đi qua, gây thiệt hại không nhỏ đến với trường PTDTBT Tiểu học B Thuận Hòa. (Ảnh: VTV24)

Nhìn hình ảnh ngôi trường hoang tàn, từng trang sách lem nhem bùn đất, từng góc lớp ngổn ngang bàn ghế bị cuốn trôi… không ai có thể cầm lòng. Thiệt hại mà nhà trường thống kê như sau:

- 246 bộ sách giáo khoa bị hư hỏng hoàn toàn.

- Gần 5.000 quyển vở viết của học sinh bị cuốn trôi hoặc ngấm nước.

- Phòng thư viện, thiết bị dạy học bị hư hỏng 100%.

- Tivi, bàn ghế, bảng, bếp ăn, giường ngủ học sinh… gần như không còn sử dụng được.

Phòng học ngổn ngang bám đầy bùn đất. (Ảnh: VTV24)

Sách vở của học sinh bị cuốn trôi hoặc ngấm nước. (Ảnh: VTV24)

Phòng thư viện, thiết bị dạy học bị hư hỏng 100%. (Ảnh: VTV24)

Thiệt hại hết sức nặng nề. (Ảnh: VTV24)

Những hình ảnh đầy xót xa này khiến cộng đồng mạng thương không để đâu cho hết, nhiều người để lại bình luận đồng cảm, cũng như kêu gọi sự ủng hộ, chung tay để giúp thầy và trò của trường sớm quay trở lại nhịp dạy và học bình thường:

- Trời ơi, thương quá trời thương, không còn sách vở, các em học hành kiểu gì đây?

- Thiên tai làm khổ đồng bào mình quá, hy vọng thầy và trò luôn kiên cường, sớm vượt qua khó khăn.

- Mỗi người chung một tay, ai có gì góp nấy để việc học tập của các em không bị đứt đoạn nào.

- Trời ơi, nhìn ảnh mà không cầm được nước mắt...

Giữa vùng núi cao, nơi điều kiện học tập vốn đã thiếu thốn, nay lại thêm thiệt hại nặng nề sau bão. Do đó, Trường PTDTBT Tiểu học B Thuận Hoà đang rất cần sự chung tay của cộng đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp đến từng cá nhân, để giúp 405 học sinh sớm được quay lại lớp, tiếp tục viết tiếp giấc mơ đến trường. Mỗi quyển vở, cây bút, bộ sách dù nhỏ bé đều có thể thắp lại ánh sáng trong đôi mắt học trò vùng cao sau lũ.

Dự án Thư viện Niềm vui của Đài truyền hình Việt Nam dự kiến hỗ trợ 1 Thư viện Niềm vui cho trường. THÔNG TIN DỰ ÁN: Chia sẻ với các em nhỏ vùng lũ, vùng khó khăn, Đài Truyền hình Việt Nam mở chiến dịch kêu gọi xây dựng "Thư viện niềm vui". Quý vị có thể ủng hộ bằng cách chuyển khoản về STK: 119600059999 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Chủ tài khoản: Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam. Nội dung chuyển khoản: UH THU VIEN NIEM VUI Mỗi 50.000 VNĐ sẽ tương ứng với 1 cuốn sách dành tặng học sinh vùng khó.

Theo VTV24