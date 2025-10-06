Phụ huynh bức xúc các khoản thu "lạ", thuê người làm vườn: Hiệu trưởng trường mầm non lên tiếng

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện bài chia sẻ đầy bức xúc của nhiều phụ huynh về các khoản thu "lạ" đầu năm học ở trường Mầm non xã Hà Trung (Thanh Hóa). Theo đó, tại cuộc họp phụ huynh diễn ra vào ngày 30/9, giáo viên chủ nhiệm các lớp 4-5 tuổi đã thông báo tới phụ huynh về 13 khoản đóng góp, với tổng số tiền gần 4 triệu đồng.

Các phụ huynh cho rằng các khoản thu cho cả năm học có nhiều khoản bất hợp lý và không nằm trong quy định như: Tiền điều hòa 200 nghìn đồng, tiền điện điều hòa 100 nghìn đồng, dọn vệ sinh 180 nghìn đồng, thuê người làm vườn 150 nghìn đồng, làm biển tên trường 250 nghìn đồng, đồ dùng học tập 510 nghìn đồng, đồ dùng bán trú 160 nghìn đồng...

Bài chia sẻ này nhanh chóng thu hút được sự chú ý quan tâm và tranh luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.

13 khoản thu đầu năm gần 4 triệu đồng khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Lãnh đạo UBND xã Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết ngày 1/10, xã đã tiếp nhận thông tin về việc triển khai các khoản thu đầu năm học tại trường mầm non địa phương. Ngay sau đó, UBND xã yêu cầu nhà trường dừng toàn bộ việc thu, đồng thời báo cáo, giải trình cụ thể về các nội dung phụ huynh phản ánh.

Hôm nay (6/10), thông tin trên tờ VietNamNet, bà Đào Thị Viễn - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hà Trung xác nhận nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh và thông báo các khoản thu đầu năm học.

Theo bà Viễn, ngày 26/9, nhà trường đã họp duyệt các khoản thu ở xã, không có thay đổi lớn so với các năm trước. Đến ngày 28/9, trường họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để thông báo triển khai các nội dung, đến ngày 30/9 tổ chức họp phụ huynh toàn trường.

Bà Viễn cho hay trong cuộc họp nhà trường triển khai các khoản thủ theo quy định, những khoản tự nguyện không bắt buộc, phụ huynh có thể tham gia hoặc không.

"Tuy nhiên, do một số phụ huynh ghi chép tràn lan, rồi cộng tất cả các khoản lại, nên hiểu lầm rằng nhà trường thu bắt buộc gần 4 triệu đồng”, bà Viễn thông tin trên VietNamNet.

Để dẫn tới sự hiểu lầm gây tranh cãi này, bà Viễn thừa nhận nhà trường có cái sai trong quá trình thông tin tới phụ huynh. Bà cho hay nhà trường sẽ rà soát và tổ chức họp phụ huynh để triển khai lại, cam kết không thu các khoản ngoài quy định của Sở GD-ĐT.

