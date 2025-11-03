Ăn uống khoa học thay vì “ép xác”

Khi nhắc đến giảm cân, nhiều người nghĩ ngay đến những chế độ ăn kiêng khắt khe, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, nói không với đồ chiên rán hay nước ngọt. Thế nhưng, Seo Yujin – cô gái Hàn Quốc từng nặng 85 kg – lại chứng minh điều ngược lại. Cô vẫn ăn gà rán, vẫn uống nước ngọt, nhưng chỉ sau một năm, Yujin đã giảm thành công 30 kg, đưa cân nặng về mức 55 kg mà không cần khổ sở hay nhịn ăn.

Yujin giảm từ 85 kg xuống còn 55 kg mà vẫn giữ niềm vui ăn uống. Ảnh: TVBS

“Nếu bạn tước đi niềm vui ăn uống, bạn sẽ không thể ăn kiêng lâu dài”, Yujin chia sẻ với TVBS. Thay vì nhịn đói, cô áp dụng nguyên tắc “khẩu phần một nửa”: ăn mọi thứ mình thích nhưng chỉ một nửa lượng thường ngày.

Ngoài ra, mỗi tháng Yujin cho phép bản thân có 10 ngày “nuông chiều”, thoải mái thưởng thức món khoái khẩu như gà rán hay pizza. Thời gian còn lại, cô ưu tiên thực phẩm toàn phần như rau củ, cá, trứng và thịt nạc để cân bằng dinh dưỡng, đồng thời giữ cho quá trình trao đổi chất luôn ổn định.

Điều khiến phương pháp của Yujin trở nên đặc biệt là thứ tự ăn uống. Cô luôn bắt đầu bữa ăn bằng rau, sau đó đến protein (thịt, cá, trứng) và cuối cùng mới là tinh bột. Cách ăn này giúp kiểm soát đường huyết, giảm cảm giác đói và hạn chế việc ăn quá nhiều. Ngay cả khi ăn gà rán hay đồ chiên, Yujin cũng dùng giấy thấm dầu trước khi ăn, rồi đi bộ nhanh 20–30 phút sau bữa để hỗ trợ tiêu hóa.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Diabetes Care năm 2015, việc ăn rau trước rồi mới đến tinh bột có thể giúp làm chậm hấp thu đường, giảm tiết insulin và hạn chế tích mỡ. Giáo sư Louis Aronne (Đại học Y Weill Cornell, Mỹ) – tác giả nghiên cứu – khẳng định đây là một trong những cách giảm cân nhẹ nhàng nhưng bền vững nhất. Khi kết hợp cùng hoạt động thể chất sau bữa ăn, hiệu quả đốt mỡ còn được nhân đôi.

Giảm cân thông minh, giữ dáng săn chắc

Không chỉ thay đổi thói quen ăn uống, Yujin còn chú trọng đến hiệu quả tập luyện. Mỗi sáng, khi bụng còn trống, cô dành khoảng 30 phút cho bài tập ngắt quãng (HIIT) kết hợp giữa đi bộ nhanh và chạy nhẹ.

Ảnh minh họa

Theo Yujin, “vấn đề không nằm ở số lượng bài tập, mà là hiệu quả đốt mỡ của chúng”. Cách tập này giúp cơ thể tiêu hao năng lượng ngay cả sau khi đã kết thúc buổi tập, mang lại kết quả lâu dài mà không cần tập quá sức.

Bên cạnh đó, Yujin còn có một bí quyết để giữ da săn chắc sau khi giảm 30 kg – điều mà nhiều người thường bỏ qua. Cô sử dụng dụng cụ “gua sha” để massage chân, tay sau mỗi lần tắm, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm hiện tượng giữ nước và ngăn da chảy xệ. “Massage thực sự hiệu quả hơn bạn nghĩ. Cơ thể bạn sẽ cảm thấy nhẹ hơn và săn chắc hơn mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Giờ đây, Seo Yujin không chỉ sở hữu vóc dáng cân đối mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho hàng nghìn người đang vật lộn với việc giảm cân. Câu chuyện của cô chứng minh rằng, giảm cân không nhất thiết phải là chuỗi ngày cực khổ hay đầy giới hạn.

Khi bạn hiểu cơ thể mình, ăn uống có chừng mực và vận động hợp lý, việc đạt được vóc dáng mơ ước hoàn toàn nằm trong tầm tay. Với Yujin, hành trình giảm 30 kg không phải là quá trình “hành xác”, mà là bài học quý giá về việc học cách yêu cơ thể đúng cách và sống hài hòa với những gì mình yêu thích.