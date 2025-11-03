Sơn Tùng M-TP và SOOBIN lại va nhau, thế thắng thuộc về ai?

Tối 2/11 vừa qua, một đại nhạc hội quy tụ dàn sao đình đám tại TP.HCM đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng khi quy tụ dàn sao đông đảo với những cái tên hot nhất nhì làng nhạc Việt hiện nay. Trong đó "căng" nhất phải nói đến sự đụng độ của Sơn Tùng M-TP và SOOBIN trên cùng 1 sân khấu. Theo theme chương trình, cả hai đều lựa chọn outfit xoay quanh ba tông màu kinh điển: đỏ, đen, trắng. Nhưng cách hai hoàng tử Vbiz diễn giải bảng màu này lại hoàn toàn khác biệt, tạo nên hai phong cách đối lập khiến dân tình phải đặt lên bàn cân.

SOOBIN vẫn là chàng "bad boy" hào hoa quen thuộc

Visual lẫn vóc dáng vẫn là thế mạnh không thể bàn cãi với SOOBIN. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong set đồ này chính là việc SOOBIN lựa chọn Chanel, một động thái khá bất ngờ sau những đồn đoán về mối quan hệ của anh với Louis Vuitton. Xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo khoác sequin đen lấp lánh đến từ BST Chanel Coco Neige 2025/26 trị giá 168 triệu đồng, SOOBIN ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Chiếc jacket kim sa lấp lánh tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng dưới ánh đèn sân khấu, vừa sang trọng vừa có chút gì đó nổi loạn rất SOOBIN. Bên trong, anh chọn áo tank top đen basic để làm nổi bật lớp jacket bên ngoài, trong khi phần dưới là quần ống loe màu đỏ rượu từ COUT DE LA LIBERTE giá hơn 20 triệu đồng, tạo điểm nhấn màu sắc tinh tế cho tổng thể.

Việc nam ca sĩ tự tin diện đa dạng các luxury brand trên sân khấu lớn cho thấy SOOBIN đang ngày càng tự do hơn trong việc khám phá và thể hiện gu thẩm mỹ của bản thân. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng lần này SOOBIN vẫn đi theo công thức quen thuộc: vững hình mẫu "boy phố ăn chơi" hào hoa, sang chảnh mà mình đã xây dựng từ lâu. Nhưng cũng vì lẽ đó, công thức an toàn này cũng không phải là cách để hình ảnh của SOOBIN dễ dàng viral với đại chúng mỗi lần anh xuất hiện.

Sơn Tùng M-TP: Bá tước Dracula trễ hẹn Halloween

Nếu SOOBIN chọn an toàn thì Sơn Tùng M-TP lại một lần nữa chứng minh anh chính là "ông hoàng thời trang" của Vpop. "Giữ chuỗi" tạo hình quý tộc châu Âu đã liên tục ghi điểm, Sơn Tùng M-TP chọn bộ suit đỏ rực cổ điển kết hợp cùng gile và quần da đen bóng, anh như hoá thân thành tên bá tước Dracula lạc vào thế kỷ 21.

Mái tóc vàng bạch kim vuốt ngược, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt được làm nổi bật qua lớp trang điểm chỉnh chu, tạo nên vẻ sắc sảo đầy uy lực. Cách Sơn Tùng xuất hiện cùng chiếc khăn ren bịt mắt càng làm tăng thêm vẻ quý tộc u ám cho tổng thể. Ngay khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã không ngần ngại gọi đây là "màn chơi Halloween trễ" của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ toàn diện, khuyết điểm chiều cao hơi khiêm tốn của Sơn Tùng một lần nữa bị tố cáo với set đồ này. Đôi boots da cao cổ hợp concept khiến Sơn Tùng phải "hy sinh" tỷ lệ cơ thể chưa cân đối, nhưng dù sao đó cũng chính là điểm khác biệt trong tư duy thời trang của anh.

Điểm mạnh của Sơn Tùng vẫn luôn nằm ở khả năng mang đến những tạo hình bất ngờ, không nằm trong khuôn mẫu. Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn cách đứng trong vùng ưu thế của mình, thì Sơn Tùng là người dám thử nghiệm, dám đưa ra những ý tưởng táo bạo có thể gây tranh cãi. Chính sự khác biệt này đã biến tư duy thời trang và phong cách của anh thành một phần sức hút không kém gì âm nhạc. Mỗi lần xuất hiện, công chúng lại mong chờ xem Sơn Tùng M-TP sẽ mang đến hình ảnh nào, concept mới ra sao.

Ai thắng trong cuộc chiến hình ảnh?

Không thể phủ nhận về visual cả 2 đều là những mỹ nam "hàng thật giá thật" đã quá kỳ cựu. Mỗi người một vẻ: SOOBIN là vẻ điển trai hiện đại, phóng khoáng và Sơn Tùng với khí chất ngôi sao đầy cuốn hút. Tuy nhiên, nếu xét về độ viral và khả năng gây chú ý, rõ ràng spotlight vẫn sáng hơn về phía nhân vật kết show là Sơn Tùng M-TP. Ở anh hội tụ đủ những yếu tố khiến công chúng phải dõi theo: sự bất ngờ trong concept, độ hoàn thiện trong tạo hình và quan trọng nhất là khí chất ngôi sao không thể chối cãi.

Trong khi SOOBIN vẫn giữ vững phong độ với gu thời trang ổn định và đẹp mắt, thì Sơn Tùng lại là người luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Hai phong cách - hai cá tính, cùng góp phần làm nên một sân khấu thú vị.