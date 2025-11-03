Chiếc áo hở bạo gây lo lắng của Minh Hằng

Dù đã hoạt động nhiều năm trong showbiz và nay đã làm mẹ, Minh Hằng vẫn giữ vững phong độ nhan sắc cùng thần thái rạng rỡ chẳng kém những gương mặt Gen Z. Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1987 còn được khen ngợi về khả năng quản lý hình thể cực tốt, luôn xuất hiện với hình ảnh gọn gàng và tràn đầy sức sống. Gu thời trang hiện đại, tinh tế cũng là điểm cộng lớn giúp người đẹp chiếm được nhiều cảm tình từ công chúng.

Minh Hằng khoe sắc vóc 10 điểm ở tuổi 38. (Nguồn: minhhang2206)

Minh Hằng tiếp tục chứng minh đẳng cấp visual “không tuổi” với body săn chắc, tỷ lệ chuẩn đến từng centimet. Nữ ca sĩ khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với outfit vừa quyến rũ vừa hiện đại: áo hai dây lụa satin đen viền ren mỏng manh, khéo léo tôn lên bờ vai thon cùng làn da sáng mịn. Cô phối cùng quần jeans ống suông xanh nhạt, tạo sự cân bằng giữa nét gợi cảm và phóng khoáng, vừa trẻ trung vừa sang chảnh.

Chiếc áo mà Minh Hằng đến từ thương hiệu Zara, thực chất là váy lụa và có thể mặc như áo. Mẫu này đã "làm mưa làm gió" từ hồi đầu hè nên việc một tín đồ thời trang như Minh Hằng giờ mới bắt trend là hơi trễ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng giải thích đã quay chiếc video này được hơn một tháng nhưng giờ mới đăng tải.

Cách phối đồ đơn giản nhưng nịnh mắt, có gout và tôn dáng của Minh Hằng.

Ở dưới phần bình luận, không ít ý kiến tưởng Minh Hằng đang diện áo ngủ ra đường cũng như lo sợ về độ trễ của áo. Thực chất, trend diện "đồ ngủ" ra đường không phải là xu hướng quá xa lạ, nhất là với các tín đồ thời trang. Chiếc áo váy của Minh Hằng có kiểu dáng được thiết kế y như đồ ngủ khi sử dụng lụa satin bóng và ren. Chất liệu mềm mại giúp áo ôm vừa vặn lấy đường cong cơ thể, cộng với phần đắp ren khéo léo khiến thiết kế này tưởng dễ hớ hênh nhưng lại vô cùng an toàn.

Chỉ cần lướt nhẹ trên MXH, không khó để bắt gặp những chiếc áo hai dây hay slip dress lụa đắp ren được mix & match vô cùng hay ho bởi hội fashionista thế giới. Không chỉ Minh Hằng, việc những thiết kế kiểu này được rất nhiều người diện xuống phố cũng đã đủ cho thấy sự an toàn, sexy vừa đủ mà không hề hớ hênh của chúng.

Nhiều netizen lo lắng cho mẫu áo sexy của Minh Hằng.