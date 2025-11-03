Đẳng cấp thời trang mùa đông của Anne Hathaway: Lên đồ sang trọng với toàn những item cơ bản nhất

Anne Hathaway là nữ diễn viên vô cùng quen thuộc với khán giả. Cô nổi tiếng qua nhiều bộ phim điện ảnh thuộc những thể loại đa dạng, từ phim tuổi teen cho tới các tác phẩm hài lãng mạn in dấu trong lòng khán giả. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh đáng ngưỡng mộ, Anne Hathaway còn là một biểu tượng của nhan sắc và phong cách. Ngay cả khi diện những bộ cánh street style không quá lộng lẫy, cầu kỳ, Anne Hathaway vẫn tỏa sáng.

Chiêm ngưỡng loạt outfit sau đây của Anne Hathaway, phụ nữ ở mọi độ tuổi, đặc biệt là các quý cô ngoài 40 sẽ có thêm nguồn cảm hứng mặc đẹp:

Công thức áo khoác dáng dài và quần jeans rất đơn giản, quen thuộc bỗng trở nên có điểm nhấn hơn nhờ chiếc khăn quàng họa tiết. Ăn nhập hoàn hảo với outfit hiện đại, thanh lịch là đôi sneaker trắng. Mẫu giày này tạo điểm nhấn trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo cho bộ cánh sự trang nhã.

Vẫn là quần jeans ống rộng nhưng Anne Hathaway đã kết hợp theo cách sang chảnh, kiêu kỳ hơn. Cô kết hợp mẫu quần này với áo cardigan với thiết kế nữ tính, thanh lịch. Đôi sandal dáng mule không chỉ tôn dáng cao ráo hơn, mà còn tăng sự trẻ trung, phóng khoáng cho tổng thể.

Blazer màu nâu là xu hướng của mùa lạnh năm nay. Bằng cách kết hợp mẫu áo này với quần jeans xanh, người mặc có được outfit trẻ trung, chứ không hề "dừ". Độ sang xịn mịn của tổng thể trang phục càng tăng thêm khi được hoàn thiện bằng đôi boots da động vật, túi xách tua rua và khăn họa tiết.

Công thức trang phục gồm áo len trắng, áo khoác dạ dáng dài, quần jeans ống suông mang đến cho người mặc sự thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Dẫu vậy, cách kết hợp này khá quen thuộc và để tăng thêm phần độc đáo cho bộ đồ thì mũ nồi, boots ánh bạc, túi xách họa tiết chính là những mảnh ghép hoàn hảo.

Ấn tượng về công thức trang phục gồm áo blazer và chân váy ngắn vải tweed chính là sự sang trọng, nữ tính. Tông màu trắng của bộ đồ giúp người mặc có được vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn chứ không hề cứng nhắc. Để hoàn thiện tổng thể trang phục chỉn chu, sang trọng, đôi giày cao gót mũi nhọn, cùng tông màu trắng là lựa chọn không thể lý tưởng hơn.

Các quý cô đừng bỏ qua set đồ đậm chất công sở gồm áo cổ chữ V kết hợp với quần âu ống suông, khoác ngoài áo blazer kẻ. Bằng cách sơ vin và tô điểm thắt lưng to bản, bộ trang phục càng thêm sang xịn mịn và thanh lịch. Để phát huy tối ưu hiệu quả tôn dáng của outfit, chị em nên chọn boots cao gót. Vòng cổ ngọc trai giúp nâng tầm vẻ long lanh, nữ tính, đồng thời giúp bộ cánh thêm ngọt ngào chứ không hề cộng tuổi cho người diện.

Áo thun trắng và quần âu ống suông tạo nên bộ cánh trẻ trung nhưng không kém phần dịu dàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc áo cardigan màu tím đã thay đổi set đồ một cách mạnh mẽ. Tổng thể trang phục trở nên tươi tắn, nổi bật hơn nhưng vẫn hài hòa. Một đôi giày màu trung tính sẽ giữ nguyên sự cân bằng cho tổng thể.

Ảnh: Sưu tầm