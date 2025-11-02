Đây chính là chú rể nặng 100kg đẹp trai nhất Hàn Quốc!

Ngày đầu tiên của tháng 11 mở ra bằng tin tức khiến làng giải trí Hàn Quốc xôn xao: Taecyeon (2PM) chính thức thông báo kết hôn với bạn gái lâu năm. Tin vui của nam thần tượng khiến dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng, đồng thời "đào" lại loạt hình ảnh huyền thoại thời anh "chồng quốc dân" từng sắp chạm mốc 100kg mà vẫn điển trai ngời ngời .

Theo đó, trong chương trình Knowing Brothers phát sóng năm 2021, Taecyeon từng tiết lộ quãng thời gian nhập ngũ là lúc anh đạt cân nặng kỷ lục: 99kg. Lý do đến từ chế độ ăn giàu dinh dưỡng và các bài tập thể lực cường độ cao của quân đội. Không hề phát tướng theo nghĩa tiêu cực, cân nặng gần trăm ký của Taecyeon là kết quả của cơ bắp phát triển mạnh.

Với chiều cao gần 1m90, Taecyeon khi nặng đến gần 100kg chỉ thêm vạm vỡ nhờ cơ bắp.

Cao 1m86, lại đi kèm thân hình rắn chắc, vai rộng và gương mặt góc cạnh, Taecyeon khi ấy được ví như "Đội trưởng Hàn Quốc" phiên bản đời thật của Captain America trong vũ trụ Marvel. Dù không mang hình ảnh idol bóng bẩy, vẻ nam tính và sức hút tự nhiên của anh vẫn khiến khán giả phải thốt lên: "Đây là người đàn ông mặc quân phục đẹp nhất nhì Kpop!" . Sau khi xuất ngũ, Taecyeon tiết lộ anh đã giảm 18kg để trở lại hình thể đúng chuẩn ca sĩ thần tượng, nhưng khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho phiên bản 99kg đầy sức mạnh của anh chàng.

Nhiều khung hình Taecyeon trong quân ngũ được chụp lại khiến khán giả ngỡ đây là hình ảnh cắt từ phim.

Người hâm mộ cũng thầm cảm ơn vì nam idol đã dũng cảm từ bỏ quốc tịch Mỹ để tham gia nghĩa vụ quân sự như bao chàng trai Hàn Quốc khác. Có như vậy công chúng mới được chiêm ngưỡng visual rất điện ảnh của anh trong màu áo lính. Không khó hiểu khi loạt ảnh ấy của Taecyeon từ khi xuất hiện và viral vào năm 2019 đến nay vẫn thỉnh thoảng được chia sẻ, bàn tán trở lại.

Gương mặt điển trai, góc cạnh của nam idol gần như không thay đổi dù cân nặng tăng vọt.

Trước khi trở thành thần tượng nổi đình đám ở thập niên 2010, Taecyeon đến với JYP Entertainment khá tình cờ. Năm 2006, khi công ty tổ chức cuộc thi tìm kiếm "Bi Rain thứ hai", chàng trai sinh năm 1988 khi đó đang sống tại Mỹ đã mạnh dạn thử sức. Điều thú vị là anh chọn thi người mẫu vì nghĩ mình không đủ khả năng làm ca sĩ. Màn catwalk trong ngày casting của Taecyeon khi ấy vụng về đến mức trở thành trò cười cho các thí sinh khác, nhưng lại gây chú ý đặc biệt với giám khảo của JYP. Chính sự chân thành và khí chất tự nhiên đã giúp Taecyeon trúng tuyển, mở ra hành trình trở thành một trong những nam thần biểu tượng của thế hệ idol thứ hai.

Thời mới ra mắt, Taecyeon có vẻ ngoài thư sinh, thuộc hình mẫu idol nam tính so với mặt bằng chung ở K-pop.

Năm 2008, Taecyeon ra mắt cùng 2PM, nhóm nhạc được mệnh danh là "nhóm nhạc dã thú" của Kpop khi đi ngược hoàn toàn xu hướng boygroup mỹ nam, mềm mại thời bấy giờ. Với vũ đạo mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc và phong thái đàn ông, 2PM nhanh chóng định hình phong cách riêng, trong đó Taecyeon nổi bật với visual góc cạnh, body 6 múi và năng lượng sân khấu bùng nổ.

MV Caribbean Bay của 2PM và SNSD show trọn nhan sắc và thể hình của 2 nhóm nhạc đình đám thời ấy, trong đó cặp đôi visual - Taecyeon và Yoona được chọn làm center.

Gần 20 năm trong ngành giải trí, Taecyeon giờ đây không chỉ là thành viên 2PM mà còn là diễn viên thực lực với nhiều bộ phim ăn khách. Ở tuổi 37, anh vẫn giữ phong độ đáng kinh ngạc: vóc dáng chuẩn chỉnh, làn da rám nắng đặc trưng, nụ cười hiền hậu và thần thái "bạn trai quốc dân" ấm áp.