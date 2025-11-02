Quá sợ tuổi già, ngày càng nhiều cô gái U30 làm các loại phẫu thuật thẩm mỹ trước đây chỉ dành cho U60

Trong kỷ nguyên mà mạng xã hội định hình tiêu chuẩn vẻ đẹp, một thế hệ phụ nữ trẻ đang chủ động can thiệp vào quá trình lão hóa bằng những biện pháp thẩm mỹ tiên tiến. Không còn chờ đợi đến tuổi trung niên, họ chọn dao kéo để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, dù các chuyên gia cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn.

Bài viết này khám phá xu hướng này qua lăng kính của những cá nhân tiên phong, kết hợp giữa sự tự tin hiện đại và những lời khuyên chuyên môn.

Sự trỗi dậy của xu hướng chống lão hóa sớm

Đối với Emily Cipryk, quyết định đầu tư gần 16.000 đô la (gần 421 triệu đồng) vào phẫu thuật thẩm mỹ đến một cách tự nhiên và kịp thời. Ở tuổi 28, nữ doanh nhân, cũng là người có sức ảnh hưởng. này nhận ra những hậu quả từ thói quen thiếu ngủ kéo dài gần thập kỷ, khiến gương mặt cô trông mệt mỏi và thiếu sức sống.

Emily Cipryk khoe kết quả phẫu thuật thẩm mỹ trị giá gần 16.000 đô la mà cô đã thực hiện trước sinh nhật lần thứ 30 của mình.@hotgirlenhancements

Khi lướt qua mạng xã hội, Cipryk thường ngưỡng mộ những người phụ nữ xinh đẹp mà cô nghi ngờ đã trải qua các thủ thuật thẩm mỹ. Từ đó, cô bắt đầu tìm hiểu và và nhanh chóng đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được xem là "thiên đường phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ" so với Bắc Mỹ, để thực hiện các lần thẩm mỹ.

Cipryk là một trong số những phụ nữ dưới 30 tuổi công khai chọn phẫu thuật để ngăn chặn dấu hiệu lão hóa. Những phụ nữ này vẫn đang ở độ tuổi mà việc dành thời gian và tiền bạc cho mua sắm đồ trang điểm, làm tóc, chăm sóc da là điều bình thường trong văn hoá. Nhưng nay, một "nghi thức" mới và tốn kém hơn đang len vào đời sống của họ, đó là áp lực ngày càng tăng, được mạng xã hội thúc đẩy, để giữ gìn tuổi trẻ càng lâu càng tốt.

Họ đang trải qua những ca phẫu thuật chuyên sâu và các liệu pháp chăm sóc da vốn trước đây chỉ dành riêng cho mẹ và bà của họ. Chính xu hướng này tạo nên nhu cầu khổng lồ cho các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại New York, cũng như ở các "điểm nóng" làm đẹp toàn cầu như Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.

Khuôn mặt của Emily Cipryk trước khi phẫu thuật.

Lời cảnh báo từ các chuyên gia

Bác sĩ Robert Schwarcz, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ mặt và mắt được chứng nhận kép tại New York, nhận định trên trang The Post rằng đây là một "sự thay đổi lớn lao" trong thập kỷ qua. Ông lo ngại về việc phụ nữ trẻ tìm đến các thủ thuật chống lão hóa sớm để níu giữ thanh xuân: "Phẫu thuật nên được thực hiện khi vấn đề thực sự xuất hiện và cần thiết. Làm sớm có thể can thiệp vào quá trình lão hóa tự nhiên, dẫn đến kết quả không mong muốn khi tuổi tác tăng dần".

Không chỉ giới phẫu thuật, các chuyên gia sức khỏe tâm thần cũng bày tỏ quan ngại. Robyn Stern, nhà trị liệu hành vi nhận thức chuyên về hình ảnh cơ thể và lo âu tại Long Island, coi xu hướng này là mối đe dọa đối với sức khỏe tinh thần của phụ nữ trẻ. "Nó khiến họ cảm thấy kém cỏi nếu không can thiệp, thúc đẩy hình ảnh cơ thể không lành mạnh. Ngược lại, kết quả không như ý có thể dẫn đến vòng lặp sửa chữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày", bà nói với The Post.

Cipryk là một trong số ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn các thủ thuật xâm lấn sâu. @hotgirlenhancements

Những câu chuyện của người trong cuộc: Từ quyết định đến biến đổi

Dưới đây là hành trình của một số phụ nữ đã chọn phẫu thuật thẩm mỹ ngay trước hoặc quanh tuổi 30, minh chứng cho sức hút của xu hướng này.

Nâng giữa mặt: Hành trình của Emily Cipryk

Emily Cipryk, nay 30 tuổi, đã chi khoảng 15.600 đô la (gần 410 triệu đồng) tại Thổ Nhĩ Kỳ cho một loạt thủ thuật bao gồm nâng giữa mặt, nâng thái dương, cắt mí trên, sửa mũi, nâng môi, giảm mỡ má và ghép mỡ mặt. Trong đó, đáng chú ý là nâng giữa mặt thường dành cho người ở độ tuổi 60.Cô mô tả trải nghiệm này là "liền mạch và hợp lý", dù không thể phủ nhận những cơn đau sau phẫu thuật.

Cipryk khoe những "tác phẩm" cô đã làm ở Thổ Nhĩ Kỳ. @hotgirlenhancements

Qua TikTok @hotgirlenhancements, Cipryk chia sẻ hành trình, thu hút sự chú ý toàn cầu và phản ứng trái chiều từ chuyên gia như bác sĩ da liễu Shereene Idriss, người gọi đây là "hành động liều lĩnh". Dù vậy, Cipryk không hối tiếc: "Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất ở đỉnh cao tuổi trẻ. Đây là lựa chọn cá nhân, mang lại sự tự tin lớn".

Cải thiện đường hàm: Revian Chang và Hannah Swanson

Revian Chang, 31 tuổi, y tá thẩm mỹ tại New York, đầu tư 8.000 đô la (khoảng 210 triệu đồng) vào hút mỡ cằm kết hợp FaceTite – thủ thuật tần số radio làm săn chắc da. Sau sáu vòng Kybella thất bại tạm thời, cô chọn phẫu thuật trước đám cưới năm 2026. Sau phẫu thuật, Chang phải đeo đai bó mặt 48 giờ liên tục để giảm sưng, sau đó tiếp tục đeo vào ban đêm suốt ba tuần. Cô thừa nhận quá trình hồi phục khá khó chịu, đặc biệt là tình trạng xơ hóa, khiến vùng cổ đau nhức trong thời gian đầu.

Lo lắng về đám cưới sắp tới, cô gái New York Revian Chang đã quyết định phẫu thuật hút mỡ cằm ở tuổi 30. Ảnh Kim Max

Nhưng sau 4 tháng, cô bắt đầu thấy sự thay đổi tích cực rõ rệt. "Chiếc cằm là điều khiến tôi tự ti suốt nhiều năm. Khi còn trẻ, tôi không đủ tiền để chi cho việc hút mỡ cằm. Giờ đây, tôi được chứng kiến kết quả từng ngày và thực sự hài lòng", cô nói.

Chang đã làm việc với Tiến sĩ Darren Smith của NYC và cho biết cô ấy hài lòng với kết quả. Ảnh Kim Max

Tương tự, Hannah Swanson, 30 tuổi, chi 5.585 đô la cho hút mỡ cằm sau khi CoolSculpting không duy trì hiệu quả do biến động cân nặng từ rối loạn ăn uống. "Tôi từng tránh gương vì cằm đôi", cô kể. Sau bốn ngày hồi phục, thay đổi dần dần trong sáu tháng đã "thay đổi cuộc đời", giúp cô tự tin trở lại sân khấu.

Hannah Swanson trước và sau khi hút mỡ cằm mà cô gọi là “thay đổi cuộc đời”.

Loại bỏ bọng mắt: Aaliyah Ximines

Aaliyah Ximines, 28 tuổi, chuyên gia marketing tại Toronto, dành 9.800 đô la cho cắt mí dưới để loại bỏ túi mắt di truyền. Sau các giải pháp tạm thời như tăng cường da và kem mắt thất bại, một video TikTok đã thuyết phục cô. Dù lo sợ rủi ro như mù lòa, sau ba tháng nghiên cứu, cô thực hiện thủ thuật gần nhà.

Người phụ nữ Toronto này xuất hiện năm ngày sau ca phẫu thuật, đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ sau nhiều năm chỉ phẫu thuật tạm thời.

Hồi phục ba tuần với những bất tiện nhỏ, nhưng kết quả "đáng giá". "Tôi tự tin hơn bao giờ hết, ra ngoài mà không cần trang điểm. Đây như một con người mới", cô nói.

Cắt mí trên để loại bỏ vấn đề di truyền: Samantha Moeller

Samantha Moeller, 34 tuổi, chủ doanh nghiệp marketing tại Ohio, chi 3.500 đô la cho cắt mí trên ở tuổi 33, sau khi Botox không hiệu quả với mí mắt chảy xệ di truyền – vấn đề mẹ và bà cô từng gặp ở tuổi lớn hơn. Vì mẹ và bà của cô đã cắt mí trên (phẫu thuật loại bỏ da thừa từ mí trên) ở tuổi 55 và 70 tương ứng cho cùng vấn đề, Moeller lý luận rằng mình nên thực hiện thủ thuật ở tuổi trẻ hơn. "Đây là phẫu thuật cửa ngõ: không quá sức nhưng thay đổi đáng kể", cô nhận xét.

Samantha Moeller ngưỡng mộ kết quả phẫu thuật cắt mí mắt trên của mình, một thủ thuật loại bỏ da thừa ở mí mắt trên, một vấn đề mà theo cô là có tính di truyền. Ảnh Maddie McGarvey

Hồi phục chỉ năm ngày, kết quả tức thì khiến cô hối tiếc không làm sớm: "Chi phí trải dài 30 năm hợp lý hơn hàng loạt Botox. Tôi ủng hộ sự minh bạch để tránh tiêu chuẩn không thực tế trên mạng xã hội".

Cân bằng giữa tự tin và thận trọng

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ ở phụ nữ trẻ phản ánh sự giao thoa giữa công nghệ, mạng xã hội và khát khao tự chủ vẻ đẹp. Dù mang lại sự biến đổi tích cực, nó cũng nhấn mạnh nhu cầu lắng nghe chuyên gia và ưu tiên sức khỏe tâm thần. Trong thế giới hiện đại, vẻ đẹp chân thực có lẽ nằm ở sự chấp nhận bản thân, hơn là cuộc chạy đua với thời gian.