Thông tin có thể liên quan đến màn xuất hiện của G-Dragon tại Việt Nam, các "vợ" mau bắt bài

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, G-Dragon sẽ chính thức "hạ cánh" thủ đô Hà Nội cho 2 đêm diễn Übermensch được fan Việt mong chờ nhất thời gian qua. Và như mọi lần "anh Long" xuất hiện, spotlight chắc chắn không chỉ dừng lại ở sân khấu mà sẽ nổ tung ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên ở sân bay.

Thời gian qua, cách G-Dragon lăng xê áo choàng tắm và pijama mặc nhà thành outfit sân bay đã được nhìn thấy và trở thành ý tưởng cosplay cho người hâm mộ khi góp mặt ở concert các nước. Không dừng lại ở đó, hiệu ứng từ bộ pijama được G-Dragon mặc xuống sảnh sân bay Incheon hồi tháng 8 (vốn là trang bị của Korean Air cho hành khách hạng thương gia), cũng đang ghi nhận những đóng góp lớn cho dòng thời trang đồ ngủ trong nước.

Từ việc khiến dân tình luôn mong ngóng thời trang sân bay của mình, hình ảnh G-Dragon "lười biếng" mặc luôn pijama trên máy bay về nhà cũng được cho là một outfit "có ngụ ý thời trang".

Người thắng đẫm nhất sau màn PR miễn phí này không ai khác chính là Korean Air. Nhờ G-Dragon, bộ đồ ngủ vốn chỉ dành cho hành khách bỗng trở thành món sưu tầm hot. Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, hãng hào hứng chia sẻ hình ảnh của nam thần tượng: "G-Dragon và pajama khoang hạng nhất Korean Air đúng là một sự kết hợp quyền lực!". Một số set Korean Air pajama thậm chí đang được rao bán lại trên các chợ đồ cũ với giá 30.000 - 80.000 won (từ 550.000 - 1.450.000 VNĐ).

Được biết pijama của Korean Air là sản phẩm được thiết kế bởi Frette - thương hiệu 165 năm tuổi của Ý, chuyên cung cấp các sản phẩm bedding cao cấp, bao gồm: chăn ga gối đệm, bộ trải giường, khăn tắm, khăn ăn...

Korean Air đã lập tức bắt ngay cơ hội quảng bá khi G-Dragon lăng xê bộ pijama của hãng.

Từ vật phẩm đính kèm dành cho hành khách trên chuyến bay, bộ cánh của Korean Air được rao bán lại với giá hàng triệu đồng trên các chợ đồ cũ Hàn Quốc.

Theo công bố của truyền thông Hàn Quốc mới đây, bộ trang phục với chất liệu mềm rũ và form suông thoải mái khi được "ông hoàng thời trang" mặc lên lập tức trở thành outfit "sang ngầm" khiến dân tình phát cuồng. Hình ảnh nhanh chóng được lan toả khắp mạng xã hội Hàn Quốc giúp doanh số pajama toàn quốc tăng vọt, đặc biệt khi thời tiết vào đông.

Theo thống kê từ E-Land Retail, ngay sau khi hình ảnh G-Dragon tại sân bay trở thành chủ đề hot, doanh số pajama set của thương hiệu AnyBody tăng hơn 50% chỉ trong tháng 10. Cụ thể, dòng pajama nỉ dày tăng 52%, loại spandex lông mịn tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ chỗ chỉ chiếm 30% doanh số thương hiệu, pajama giờ đây chiếm đến một nửa tổng doanh thu của thương hiệu.

Các mẫu pajama set kiểu G-Dragon có giá trung bình khoảng 30.000 - 40.000 won (khoảng 550.000 - 750.000 VNĐ) đang cháy hàng tại nhiều cửa tiệm. Đại diện AnyBody tiết lộ, họ đang phát triển thêm nhiều thiết kế có thể mặc "cả ngày" - từ phòng ngủ ra phố, đúng tinh thần lifestyle fashion mà giới trẻ Hàn đang mê mẩn.

Không chỉ AnyBody, SPAO cũng ghi nhận doanh thu đồ ngủ tăng 21% so với năm ngoái. Dòng đồ ngủ của JAJU - nhãn hiệu phong cách sống thuộc tập đoàn Shinsegae, cũng ngày càng được ưa chuộng đến mức được mệnh danh là "pajama quốc dân". Hãng đã bán được hơn 15 triệu bộ kể từ khi ra mắt cách đây 10 năm.

Khi thị trường đồ ngủ phát triển, các thương hiệu thời trang khác cũng nhanh chóng đáp trả. Các ông lớn khác như FILA Underwear, LF, 29CM… nhanh chóng nhảy vào đường đua. Những bộ đồ "home & lounge wear" được thiết kế tinh tế hơn, đủ đẹp để mặc đi siêu thị, cafe, thậm chí đến văn phòng - đánh dấu sự bùng nổ của khái niệm "pijama mặc mọi lúc, mọi nơi" tại Hàn Quốc.

Từ nhiều năm nay, thời trang sân bay của G-Dragon luôn được xem là sách mẫu mặc đẹp cho giới mộ điệu - nơi anh thử nghiệm những concept táo bạo, pha trộn giữa thời trang đường phố, cao cấp và nghệ thuật. Lần này, với trend pajama đang thống trị Hàn Quốc, biết đâu được G-Dragon sẽ mang theo một biến thể khác của pajama đến Việt Nam.

Vậy nên, fan Việt nhất là hội "vợ anh Long" mau chuẩn bị tinh thần. Có thể chỉ sau một outfit ở sân bay Nội Bài, cơn sốt pajama high fashion của G-Dragon lại càn quét TikTok Việt y như cách Hàn Quốc đang chứng kiến.