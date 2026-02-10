Nghiên cứu Mỹ phát hiện điều kỳ lạ xảy ra khi thiếu ngủ

Theo Science Daily, nghiên cứu mới từ MIT đã phân tích hoạt động não bộ ở người thiếu ngủ và phát hiện sự tồn tại của một cơ chế dọn dẹp kỳ diệu tương tự những gì thường xảy ra mỗi khi bạn ngủ. Tuy nhiên nó có một tác dụng phụ.

Một hiện tượng kỳ lạ đã được quan sát thấy trong não bộ những người thiếu ngủ - Ảnh minh họa: SCIENCE DAILY

Khi bạn ngủ, dịch não tủy sẽ di chuyển ra khỏi não rồi quay trở lại, một quá trình giúp loại bỏ các chất thải tích tụ suốt cả ngày.



Nhóm nghiên cứu Mỹ đã sử dụng phương pháp quan sát và đo lường đa thông số trên 26 tình nguyện viên. Mỗi người được kiểm tra 2 lần, lần 1 là sau một đêm ngủ đủ giấc, lần 2 là sau một đêm thiếu ngủ.

Kết quả cho thấy tình trạng thiếu ngủ đã kích hoạt một quá trình tự dọn dẹp não bộ để bù đắp rất hiệu quả, giúp bạn vẫn có thể làm việc, hoạt động vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, quá trình này đi kèm với một khoảng thời gian "đơ" đáng lo ngại.

Các quan sát cho thấy người thiếu ngủ thỉnh thoảng rơi vào tình trạng giống một cỗ máy bị gián đoạn hoạt động, phản ứng chậm hoặc bỏ lỡ các tín hiệu. Khi đó, đồng tử cũng co lại, nhịp tim chậm đi. Vài giây sau, một làn sóng dịch não tủy tràn ra ngoài não rồi di chuyển trở lại.

Đó chính là quy trình dọn dẹp cấp tốc mà cơ thể đã kích hoạt để chống lại tình trạng thiếu ngủ. Toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu "đơ" cho đến khi hoạt động lại kéo dài 12 giây.

Điều này giải thích lý do vì sao sau một đêm thiếu ngủ, chúng ta vẫn có thể làm việc nhưng thỉnh thoảng lại bị mất tập trung, hoặc rơi vào trạng thái gián đoạn hoạt động, suy nghĩ ngắn.

12 giây có thể ngắn nhưng sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu như bạn đang vận hành máy móc công nghiệp hay điều khiển phương tiện giao thông.

Vì vậy, các kết quả vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Neuroscience là lời cảnh báo về tác hại của tình trạng thiếu ngủ; đồng thời gợi ý về khả năng phát triển những ứng dụng giúp nhận biết tình trạng "đơ" tạm thời do thiếu ngủ để nâng cao các biện pháp an toàn cho người lao động.