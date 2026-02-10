Bộ Y tế: Không dùng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp thực phẩm chín, chủ quán có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng, cụ thể như sau:

Đối với người trực tiếp kinh doanh thức ăn đường phố:

Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 32 Luật an toàn thực phẩm và khoản 2 Điều 5 thuộc khoản 2 Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ thì người kinh doanh thức ăn đường phố phải tuân thủ các nội dung sau:

Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố xác nhận;

Chế biến thức ăn đường phố không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có thể bị xử phạt

Người trực tiếp chế biến thức ăn không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đối với địa điểm kinh doanh thức ăn đường phố:

Thực hiện quy định tại Điều 31 Luật an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố phải đảm bảo được các điều kiện sau:

Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

Phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố;

Đối với dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm:

Thực hiện quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 32 Luật an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố phải đảm bảo các điều kiện sau:

Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh;

Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm;

Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại;

Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh.

Đối với nguyên liệu và phụ gia thực phẩm:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật an toàn thực phẩm, nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ thì phụ gia thực phẩm chỉ được sử dụng trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định. Trong trường hợp phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế theo quy định.

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến nơi cung cấp nguyên liệu, thực phẩm để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Khi xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm:

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố phải chấp hành các mức xử phạt quy định tại Điều 16 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của pháp luật để bày bán thức ăn;

+ Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập;

+ Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn

ngay.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

+ Người trực tiếp chế biến thức ăn mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp;

+ Sử dụng phụ gia thực phẩm được sang chia, san chiết không phù hợp quy định của pháp luật để chế biến thức ăn;

+ Sử dụng nước không bảo đảm iên ngành để chế biến thức ăn; để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống;



+ Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm sử dụng phụ gia thực phẩm được sang chia, san chiết không phù hợp quy định của pháp luật để chế biến thức ăn.

Công văn cũng nêu rõ trách nhiệm quản lý cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; Công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành.

Các đơn vị quản lý về an toàn thực phẩm, đặc biệt Trạm y tế xã/phường cập nhật kịp thời số lượng cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố kèm theo địa điểm kinh doanh; kết quả phát hiện vi phạm, xử phạt về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; và báo cáo các vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có) theo các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế.