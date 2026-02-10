Cảnh báo tổn thương mắt do dị ứng thuốc

Tại Bệnh viện Mắt Ninh Bình, các bác sĩ vừa tiếp nhận một người bệnh mắc hội chứng Stevens-Johnson (SJS) sau khi sử dụng thuốc điều trị gout khoảng một tháng. Người bệnh xuất hiện các biểu hiện tổn thương mắt rõ rệt, được điều trị tích cực tại chuyên khoa Mắt, đồng thời chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để xử trí tình trạng dị ứng thuốc toàn thân.

Stevens-Johnson là phản ứng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng rất nặng, có thể ảnh hưởng đồng thời đến da, niêm mạc và nhiều cơ quan, trong đó mắt là vị trí dễ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ giảm thị lực lâu dài, thậm chí mù lòa.

Các biểu hiện tại mắt thường gặp gồm đỏ mắt, đau rát, sợ ánh sáng, viêm kết mạc, trợt hoặc loét giác mạc. Giai đoạn sau có thể xuất hiện dính mi - kết mạc, khô mắt nặng và sẹo giác mạc, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng thị giác.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ cảnh báo dị ứng thuốc có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả những người trước đó chưa từng có tiền sử dị ứng. Khi có biểu hiện bất thường sau dùng thuốc như sốt, nổi ban, đau mắt, đỏ mắt, rát mắt hoặc tổn thương da, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, với các triệu chứng tại mắt, việc điều trị chuyên khoa mắt phải được thực hiện song song với điều trị toàn thân. Người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc uống hoặc nhỏ mắt khi nghi ngờ có phản ứng dị ứng, vì có thể làm tình trạng tổn thương nặng hơn và để lại di chứng lâu dài.