1 việc bất kể nam hay nữ, NHẤT ĐỊNH phải làm ngay sau khi quan hệ: Chẳng tốn 1 xu nhưng phòng bao bệnh

Nhiều người cho rằng chỉ cần vệ sinh là đủ sau khi quan hệ, nhưng theo Trưởng khoa Sản phụ khoa tại Đại học Fudan (Thượng Hải, Trung Quốc), có một hành động đơn giản hơn rất nhiều mà cả nam lẫn nữ đều nên thực hiện ngay. Đó chính là đi tiểu ngay sau “chuyện ấy”, dù mệt hay bận thế nào cũng không nhịn tiểu.

Vì sao đi tiểu sau quan hệ lại quan trọng?

Trong lúc quan hệ, ma sát có thể vô tình đưa vi khuẩn từ bên ngoài tiến gần hơn đến niệu đạo và bàng quang. Nếu không được đào thải kịp thời, chúng dễ sinh sôi và kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe chứ không chỉ riêng một bệnh.

Phụ nữ đặc biệt cần lưu ý vì niệu đạo chỉ dài khoảng 3 đến 5 cm, rộng và thẳng hơn so với nam giới, tạo điều kiện để vi khuẩn di chuyển nhanh vào bàng quang. Đây là lý do nhiễm trùng đường tiết niệu thường gặp hơn, nhưng đó chưa phải rủi ro duy nhất. Vi khuẩn nếu lan rộng còn có thể gây viêm bàng quang, viêm niệu đạo, thậm chí ảnh hưởng đến thận khi tái phát nhiều lần. Với nam giới, tình trạng viêm đường tiểu kéo dài cũng có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản.

Đi tiểu ngay sau quan hệ giúp tạo dòng chảy tự nhiên để “rửa trôi” phần lớn vi khuẩn trước khi chúng kịp bám vào niêm mạc. Nhờ vậy, cơ thể giảm nguy cơ gặp phải các triệu chứng khó chịu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu gấp, đau vùng bụng dưới hoặc cảm giác nóng rát khi đi vệ sinh.

Không ít người thư giãn sau “chuyện ấy” rồi ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau mới đi tiểu và bắt đầu nhận ra dấu hiệu bất thường. Trong nhiều trường hợp, chỉ một thói quen nhỏ bị bỏ qua đã tạo cơ hội cho vi khuẩn tấn công.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng dù phụ nữ có nguy cơ cao hơn, nam giới cũng không nên chủ quan. Tốt nhất hãy đi tiểu trong khoảng 10 đến 30 phút sau “chuyện ấy”. Nếu chưa buồn tiểu, uống một ít nước sẽ giúp bàng quang hoạt động sớm hơn. Một hành động đơn giản nhưng có thể giúp phòng tránh nhiều rắc rối sức khỏe về sau.

Những việc khác cũng nên làm ngay sau khi quan hệ

1. Vệ sinh vùng kín nhẹ nhàng

Hãy rửa bằng nước ấm và lau khô để hạn chế môi trường ẩm – điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Tránh chà xát mạnh hoặc dùng dung dịch tẩy rửa vì dễ gây kích ứng vùng da nhạy cảm sau “chuyện ấy”.

2. Uống một cốc nước

Quan hệ khiến cơ thể mất nước và làm nhịp tim tăng. Bổ sung nước giúp tuần hoàn ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ bàng quang tạo nước tiểu để làm sạch đường tiết niệu tự nhiên.

3. Thay đồ lót sạch, thoáng khí

Đồ lót ẩm hoặc bó sát có thể giữ lại mồ hôi và vi khuẩn. Chọn chất liệu cotton rộng rãi sẽ giúp vùng kín khô thoáng, từ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm.

4. Nghỉ ngơi vài phút trước khi tắm hoặc ngủ

Cơ thể chưa “hạ nhiệt” ngay sau quan hệ, vì vậy đừng vội tắm nước lạnh hay bật dậy hoạt động mạnh. Chỉ cần nằm thư giãn khoảng 5 đến 10 phút để nhịp tim ổn định cũng giúp hạn chế cảm giác choáng hoặc mệt đột ngột.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor