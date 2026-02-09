Chuyên gia tuổi thọ nói thẳng: Không phải rau, đây mới là nền tảng của mọi chế độ ăn sống thọ

Một chuyên gia về tuổi thọ đã nêu tên một siêu thực phẩm được coi là “nền tảng của mọi chế độ ăn uống ở các vùng xanh (blue zones)”. Dan Buettner là Nghiên cứu viên của National Geographic, người đã dành hàng thập kỷ nghiên cứu các “vùng xanh” — những khu vực địa lý có tỷ lệ người sống thọ trên 100 tuổi cao nhất thế giới. Ông cũng là tác giả sách bán chạy theo danh sách của New York Times.

Trong khuôn khổ công việc của mình, Buettner thường xuyên trả lời các câu hỏi về chế độ ăn uống cá nhân và những thay đổi lối sống mà ông đã áp dụng vào thói quen hằng ngày dựa trên kết quả nghiên cứu. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Buettner đã giải thích lý do vì sao ông lựa chọn chế độ ăn không có thịt.

Ông cho biết: “Tôi đã dành hơn 20 năm nghiên cứu chế độ ăn của những người sống thọ nhất thế giới tại các vùng xanh. Điều tôi nhận thấy một cách nhất quán là những người sống lâu và khỏe mạnh nhất chủ yếu ăn thực phẩm toàn phần có nguồn gốc thực vật, với rất ít hoặc không ăn thịt.”

Siêu thực phẩm là nền tảng của mọi chế độ ăn sống thọ

Buettner cũng khuyến nghị một siêu thực phẩm mà ông thường xuyên sử dụng. Khi được hỏi những thực phẩm luôn có trong tủ lạnh của mình, tác giả trả lời: “Gần như lúc nào bạn cũng sẽ thấy các loại đậu — đậu đen, đậu lăng hoặc đậu gà — bởi vì chúng là nền tảng của mọi chế độ ăn ở các vùng xanh.”

Ông nói thêm: “Tôi cũng giữ nhiều loại rau tươi, rau lá xanh và các loại thảo mộc để có thể nhanh chóng chuẩn bị các bữa ăn. Thường thì cũng có bánh mì sourdough, một ít hạt, cùng với một chai dầu ô liu chất lượng.”

Theo Buettner, các loại đậu là nền tảng của mọi chế độ ăn ở vùng xanh.

Từ lâu, các loại đậu đã là thành phần phổ biến trong bữa ăn của những người tìm kiếm một chế độ ăn lành mạnh giúp họ cảm thấy no lâu hơn. Theo giải thích của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các loại đậu là nguồn cung cấp chất xơ và protein tốt, đồng thời là sự kết hợp của nhiều loại vitamin, dưỡng chất và khoáng chất.

Trung tâm y tế Cleveland Clinic (Mỹ) thậm chí còn gọi các loại đậu là “cỗ máy dinh dưỡng” và “siêu thực phẩm”. Trung tâm này giải thích: “Ăn các loại đậu có thể giúp giảm cholesterol, duy trì mức đường huyết khỏe mạnh, chống ung thư, thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa và thậm chí hỗ trợ kiểm soát cân nặng.”

Những người muốn ăn nhiều đậu hơn có thể đưa chúng vào chế độ ăn bằng cách thêm đậu vào salad, súp, các món hầm, hoặc xay chúng thành các loại sốt chấm. Tuy nhiên, nên bắt đầu với khẩu phần nhỏ và tăng dần để giảm tình trạng đầy hơi.

NHS nhấn mạnh rằng một chế độ ăn lành mạnh cần có sự cân bằng. Điều quan trọng là ăn đa dạng các loại thực phẩm và tiêu thụ chúng với tỷ lệ phù hợp. Hướng dẫn của họ cho biết mọi người nên cố gắng:

- ăn ít nhất năm khẩu phần trái cây và rau củ đa dạng mỗi ngày

- xây dựng bữa ăn dựa trên các thực phẩm giàu tinh bột và chất xơ

- sử dụng một số sản phẩm từ sữa hoặc các lựa chọn thay thế sữa

- ăn một lượng nhất định các loại đậu, cá, trứng, thịt và các nguồn protein khác

- lựa chọn các loại dầu và chất béo không bão hòa, và dùng với lượng nhỏ

- uống đủ nước