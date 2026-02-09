Hồi sinh ngoạn mục bệnh nhi ngưng tim do viêm cơ tim tối cấp

Bệnh nhi đột ngột ngất khi đang đi cùng mẹ và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Tại đây, trẻ xuất hiện rối loạn nhịp tim nặng, trụy tim mạch rồi ngưng tim. Sau hơn 20 phút hồi sức, tim đập trở lại nhưng vẫn còn sốc tim và loạn nhịp thất, nên bệnh nhi được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngay khi tiếp nhận, quy trình báo động đỏ được kích hoạt. Các chuyên Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Ngoại tim mạch và Gây mê phối hợp xử trí khẩn trương: thở máy, dùng thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp và đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Tình trạng nhanh chóng diễn tiến thành suy tim nặng kèm phù phổi cấp. Ê-kíp quyết định triển khai ECMO (tim phổi nhân tạo) để thay thế tạm thời chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy cho cơ thể. Đồng thời, bệnh nhi được hạ thân nhiệt bảo vệ não và lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ các cơ quan.

Sau khoảng 30 phút chạy ECMO, tuần hoàn cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trong tuần đầu, tim bệnh nhi vẫn co bóp yếu và loạn nhịp liên tục, buộc các bác sĩ theo dõi sát, điều chỉnh thuốc trợ tim, chống loạn nhịp và sốc điện khi cần.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, chức năng tim và các cơ quan dần hồi phục. Bệnh nhi được cai ECMO, sau đó cai máy thở, tỉnh táo trở lại và tiến triển tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

PGS.TS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, khởi đầu dễ nhầm với cảm cúm. Trường hợp nặng có thể gây suy tim cấp, rối loạn nhịp nguy hiểm và ngưng tim. Khi trẻ có biểu hiện mệt nhiều, đau ngực, khó thở, ngất hoặc tím tái, cần đưa đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức chuyên sâu ngay lập tức.