Phối hợp đa chuyên khoa cứu sống bệnh nhân vỡ lách, vỡ thận nặng

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận một bệnh nhân nam (34 tuổi) đa chấn thương nặng do tai nạn. Sau tai nạn, bệnh nhân còn tỉnh và đi khám tại hai cơ sở y tế ở Thanh Hóa trước khi di chuyển ra Hà Nội. Khi vào Khoa Cấp cứu A9, bệnh nhân có biểu hiện bụng trái nề cứng, bầm tím, phản ứng thành bụng và dấu hiệu mất máu trong ổ bụng.

Kết quả chụp CT cho thấy tổn thương nghiêm trọng: vỡ lách phức tạp, vỡ thận độ IV kèm giả phình mạch và chảy máu đang hoạt động, tràn máu ổ bụng lượng nhiều. Tình trạng này có thể dẫn đến sốc mất máu bất cứ lúc nào nếu không xử trí khẩn cấp.

BSCKII Vũ Đức An - Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9 cho biết, bệnh nhân nhập viện muộn gần 10 giờ sau tai nạn, do đó quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt ngay. Sau hội chẩn liên chuyên khoa giữa Cấp cứu, Ngoại tổng hợp và Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nhận định tổn thương mạch máu còn khu trú, phù hợp ưu tiên can thiệp nội mạch để cầm máu, hạn chế nguy cơ của một cuộc mổ lớn.

Tại phòng can thiệp mạch, dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ekip xác định điểm chảy máu và giả phình ở cả lách và thận, tiến hành nút tắc các nhánh mạch tổn thương. Thủ thuật diễn ra trong khoảng một giờ.

BSCKII Lê Hồng Kỳ - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân nhấn mạnh, nút mạch cấp cứu giúp cầm máu nhanh, ít xâm lấn, bảo tồn tối đa nhu mô tạng còn lành, là lựa chọn tối ưu trong nhiều trường hợp chấn thương tạng đặc nặng.

Sau can thiệp, huyết động bệnh nhân ổn định, bụng mềm hơn, không ghi nhận chảy máu tái phát. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Trường hợp này cho thấy vai trò then chốt của cấp cứu trong "giờ vàng" và sự phối hợp đa chuyên khoa trong xử trí chấn thương nặng, góp phần cứu sống người bệnh và giảm thiểu biến chứng.