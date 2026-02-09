Bác sĩ trẻ suy thận giai đoạn cuối: Điều kỳ diệu đã xuất hiện

Sinh năm 1993, là người dân tộc Thái, quê ở xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An, bác sĩ Sầm Thành Tài tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh năm 2019.

Trước nhiều cơ hội làm việc và phát triển tại thành phố, anh chọn quay về miền núi – nơi y tế cơ sở còn nhiều thiếu thốn với mong muốn góp một phần nhỏ bé để chăm sóc sức khỏe cho đồng bào quê hương. Anh là một trong số ít bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia chương trình thu hút nhân lực y tế về vùng khó khăn.

Công tác tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, rồi về Trạm Y tế xã Châu Lộc, bác sĩ Tài nhanh chóng chiếm được niềm tin và sự yêu quý của người dân bằng sự tận tụy, chân thành. Từ chỗ chỉ khoảng 90 lượt khám mỗi tháng, số người tìm đến trạm tăng lên hơn 230 lượt chỉ sau vài tháng – con số biết nói cho sự tin yêu mà bà con dành cho anh.

Bác sĩ Tài thời điểm tham gia phòng chống dịch COVID-19 (Ảnh: NVCC).

Không chỉ dừng lại ở khám chữa bệnh, bác sĩ trẻ còn lặn lội đến từng bản làng, kiên trì tuyên truyền phòng bệnh, vận động người dân từ bỏ thói quen sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau đó, anh tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Nghĩa Xuân – địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ở bất cứ nơi đâu, anh vẫn lặng lẽ làm nghề, không phô trương, không kể công.

Tin dữ ập tới

Khi dịch COVID-19 bùng phát, tuyến y tế cơ sở rơi vào tình trạng quá tải, kiệt sức. Bác sĩ Tài gần như không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Anh cùng đồng nghiệp đi từng thôn bản truy vết, lấy mẫu, tuyên truyền phòng dịch, điều trị cho người bệnh… làm việc đến khi sức cùng lực kiệt, không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào.

Cuối tháng 7/2025, tin dữ ập đến: bác sĩ Tài được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Trước đó nhiều tháng, cơ thể anh thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân, nhưng anh chủ quan, nghĩ chỉ là hậu quả của làm việc quá sức.

Ngày cầm trên tay kết quả chẩn đoán, cả gia đình anh như sụp đổ. Là bác sĩ, anh hiểu rõ căn bệnh mình đang đối mặt khắc nghiệt đến nhường nào. Anh từng chứng kiến nhiều bệnh nhân sống lay lắt nhờ lọc máu, chịu đựng những cơn đau đầu, phù nề, chuột rút, buồn nôn kéo dài. Anh cũng biết, chỉ có ghép thận mới giúp mình trở lại cuộc sống bình thường – trở lại với chiếc áo blouse trắng mà suốt 6 năm qua anh chưa từng rời bỏ.

Gia đình nhỏ của bác sĩ Tài sống trong căn nhà đơn sơ ở bản Nhang Thắm. Thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu trông vào đồng lương công chức y tế, những khoản tích góp ít ỏi dành để nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Chi phí ghép thận lên tới hơn 1 tỷ đồng, trong khi việc lọc máu ba buổi mỗi tuần cũng đã là gánh nặng lớn.

“Tiền thuốc men, đi lại, sinh hoạt… thực sự không biết xoay xở ở đâu nữa”, chị Bích - vợ bác sĩ Tài nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Nỗi lo càng chồng chất khi chị vừa sinh con thứ hai được hai tháng. Trong thời gian ở cữ, tay bồng con thơ, lòng người mẹ trẻ nặng trĩu nỗi bất an về người chồng đang nằm viện, về tương lai còn nhiều bấp bênh của các con khi trụ cột gia đình đang giành giật sự sống từng ngày.

Điều kỳ diệu đã xuất hiện

Bác sĩ Tài sau khi ghép thận thành công (Ảnh: NVCC).

Sau quãng thời gian dài kiên cường chiến đấu, tháng 1/2026, bác sĩ Sầm Thành Tài được ghép thận thành công từ món quà sự sống vô giá – quả thận của một người hiến chết não. Sau gần một tháng điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sức khỏe của anh dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện, khép lại hành trình sinh tử bằng một khởi đầu mới đầy hy vọng.

Trong niềm vui hồi phục, anh chia sẻ ước mong giản dị nhưng cháy bỏng: sớm khỏe lại để được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, trở về với công việc chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao – nơi anh đã gửi trọn tuổi trẻ và tâm huyết. Cuộc điện thoại báo tin xuất viện cho vợ vang lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa, xen lẫn những câu hỏi thân thương: “Các con có khỏe không?”. Sau những ngày dài xa cách, gia đình nhỏ của anh sắp được đoàn tụ trong yêu thương trọn vẹn.

Bằng tất cả sự xúc động, bác sĩ Sầm Thành Tài gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng – những người đã trao đi món quà vô giá để sự sống được tiếp nối. Anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã chung tay sẻ chia, giúp anh vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị, để hành trình trở lại với nghề cứu người được tiếp tục viết tiếp.