Cứu sống sản phụ rau bong non nguy kịch và bé sơ sinh chỉ 700g

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân 36 tuổi bị rau bong non thể nặng ở tuần thai 30 tuần 4 ngày, đồng thời cứu sống bé sơ sinh cực non chỉ nặng 700g.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, ra máu âm đạo màu đen loãng, cơ thể mệt mỏi. Thăm khám ghi nhận tử cung tăng trương lực, bụng căng cứng, cơn co tử cung dày, thai ngôi ngược. Siêu âm phát hiện khối máu tụ sau rau kích thước lớn, chẩn đoán rau bong non nặng - một cấp cứu sản khoa đe dọa trực tiếp tính mạng cả mẹ và thai.

Ekip nhanh chóng hội chẩn và chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp. Ca mổ gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai hai lần, ổ bụng dính phức tạp, bàng quang treo cao. Các bác sĩ phải tiếp cận thận trọng mặt trước tử cung, ghi nhận hình ảnh bầm tím lan rộng điển hình của rau bong non nặng.

Bé gái nặng khoảng 700g được lấy ra trong tình trạng rất non yếu, lập tức được đặt ống nội khí quản và chuyển đến Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh. Song song đó, ekip sản khoa xử trí khối máu tụ sau rau khoảng 500ml, kiểm soát chảy máu và bảo tồn thành công tử cung cho bệnh nhân.

Sau 7 ngày hậu phẫu, bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Bệnh nhi sau gần 2 tháng điều trị tích cực đã tự thở, bú tốt và đủ điều kiện ra viện.

BSCKI. Nguyễn Thanh Hưng - phẫu thuật viên chính cho biết, rau bong non là tình trạng bánh rau bong sớm khỏi thành tử cung, làm gián đoạn nguồn máu nuôi thai. Bệnh diễn biến nhanh, có thể gây suy thai cấp, tử vong thai nhi, đồng thời khiến sản phụ mất máu nặng, rối loạn đông máu và sốc.

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ có biểu hiện đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo, tử cung co cứng liên tục cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa sản để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.