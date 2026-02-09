Nhiều người xuất huyết não nguy kịch, bác sĩ cảnh báo đột quỵ mùa Tết

Liên tiếp nhập viện vì đột quỵ

Ngày 9/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, chỉ trong 2 ngày qua, tại đây đã liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị đột quỵ nguy kịch tính mạng. Trường hợp điển hình là nam bệnh nhân 48 tuổi, tỉnh Tây Ninh, nhập viện sau khoảng hai ngày đau đầu dữ dội, nôn ói nhiều, trong đó có lẫn máu, kèm theo tình trạng giảm tri giác.

Người bệnh được điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

Kết quả chụp MSCT mạch máu não ghi nhận túi phình động mạch não giữa phải đã vỡ, gây xuất huyết khoang dưới nhện lan tỏa. Đây là dạng xuất huyết não đặc biệt nguy hiểm, diễn tiến nhanh và có nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa và phẫu thuật khẩn cấp. Sau can thiệp, người bệnh đã qua cơn nguy hiểm, giao tiếp khá, cử động tứ chi tốt và đang trong giai đoạn hồi phục. Dự kiến vài ngày tới, bệnh nhân có thể xuất viện, trở về với gia đình sau biến cố cận kề sinh tử.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 58 tuổi, được đưa vào viện sau khi đột ngột ngã quỵ, nói khó và nôn ói nhiều. Khi nhập viện, huyết áp bệnh nhân đo được ở mức rất cao (190/100mmHg), kèm theo yếu nửa người bên trái. Kết quả MSCT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não cấp vùng bán cầu bên phải. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn và theo dõi sát tại khoa Hồi sức Tích cực. Hiện tại, người bệnh đã tỉnh táo hơn, có thể ăn uống qua đường miệng, ngưng thở oxy và giao tiếp khá với người thân.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Nặng hơn là trường hợp nam bệnh nhân 62 tuổi, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, co giật nhiều lần. Theo người nhà, trước đó bệnh nhân có uống rượu bia nên gia đình ban đầu chủ quan, cho rằng các biểu hiện bất thường là do say rượu. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT ghi nhận xuất huyết não cấp bán cầu bên trái kích thước lớn, gây đè đẩy đường giữa và lan vào hệ thống não thất. Đây là tổn thương rất nặng, tiên lượng xấu. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm và chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị do tình trạng đặc biệt nghiêm trọng.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 53 tuổi, quốc tịch Campuchia, được chuyển đến trong tình trạng xuất huyết thân não nguy kịch. Theo các bác sĩ, thân não là vùng điều khiển các chức năng sống còn như hô hấp và tuần hoàn, nên khi xuất huyết xảy ra ở khu vực này, nguy cơ tử vong rất cao. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và xử trí tích cực tại khoa ICU.

Thời tiết lạnh cùng căng thẳng, rượu bia là “chất xúc tác”

BS-CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực của bệnh viện cho biết, thời gian gần đây số ca đột quỵ xuất huyết não có xu hướng gia tăng, trùng với thời điểm thời tiết chuyển lạnh và cận Tết Nguyên đán. “Mùa lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng cao đột ngột. Trong khi đó, giai đoạn cận Tết nhiều người bị đảo lộn sinh hoạt, căng thẳng công việc, tài chính, quên uống thuốc hoặc uống thuốc không đúng giờ, dẫn đến huyết áp không được kiểm soát tốt. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ xuất huyết não, đặc biệt ở người có tiền sử tăng huyết áp”, bác sĩ Phát cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tránh nguy cơ đột quỵ

Theo các chuyên gia, xuất huyết não là một tình trạng cấp cứu nội khoa – ngoại khoa cực kỳ nguy hiểm, diễn biến nhanh, có thể cướp đi tính mạng người bệnh chỉ trong thời gian ngắn hoặc để lại di chứng yếu liệt nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất trong xử trí đột quỵ là “thời gian vàng”.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, đột ngột và khác thường; nôn ói nhiều kèm chóng mặt, lơ mơ; yếu hoặc liệt nửa người, méo miệng; nói khó, nói ngọng, không hiểu lời; co giật, rối loạn ý thức hay ngất xỉu không rõ nguyên nhân, người dân cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay lập tức. Việc tự ý uống thuốc giảm đau, nằm nghỉ chờ đỡ hoặc chủ quan nghĩ do mệt, say rượu hay rối loạn tiêu hóa có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị.

Để chủ động phòng ngừa đột quỵ, xuất huyết não trong mùa lạnh và dịp Tết 2026, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần theo dõi và kiểm soát huyết áp thường xuyên, dùng thuốc đúng chỉ định, đúng liều và đúng giờ; tái khám định kỳ để điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, giữ ấm cơ thể, ăn giảm muối và duy trì vận động phù hợp với thể trạng. Chủ động chăm sóc sức khỏe hôm nay chính là cách tốt nhất để đón một cái Tết an lành, trọn vẹn bên gia đình.