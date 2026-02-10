Ngộ độc rượu: Ranh giới mong manh giữa cuộc vui và sinh tử

Ngày 9/2/2026, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) tiếp nhận một người bệnh ngộ độc cồn trong tình trạng rất nặng. Từ một chén rượu trong cuộc vui, người bệnh nhanh chóng rơi vào toan chuyển hóa nặng, suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản thở máy và lọc máu cấp cứu để giành lại sự sống.

Theo các bác sĩ, nguy hiểm lớn nhất đến từ rượu chứa methanol - loại cồn công nghiệp cực độc. Khi vào cơ thể, methanol chuyển hóa thành các chất gây nhiễm toan máu nặng và tổn thương đa cơ quan.

Tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, người bệnh được đặt ống thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm để lọc máu liên tục loại bỏ độc chất, đồng thời hội chẩn liên khoa để tối ưu phác đồ điều trị. Đây là cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian, bởi càng đến muộn, nguy cơ tử vong và di chứng càng cao.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, rượu không rõ nguồn gốc, rượu tự nấu, rượu ngâm các loại rễ cây lạ tiềm ẩn nguy cơ chứa methanol. Chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng.

Người dân tuyệt đối không ép uống rượu trong các cuộc vui. Khi xuất hiện các dấu hiệu sau uống rượu như đau đầu dữ dội, nôn nhiều, nhìn mờ, thở nhanh, lơ mơ hoặc hôn mê, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.

Uống rượu thiếu kiểm soát không chỉ ảnh hưởng sức khỏe bản thân mà còn có thể để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.