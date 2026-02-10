Bệnh thận đang trở thành một gánh nặng y tế toàn cầu. Theo Global Burden of Disease, hiện có khoảng 850 triệu người sống chung với các bệnh lý thận và số ca tử vong liên quan vẫn liên tục gia tăng. Các chuyên gia dự báo đến năm 2040, bệnh thận mạn có thể vươn lên trong nhóm 5 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới.

Đáng lo hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa nhanh. Bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, những ca suy thận hay ung thư thận ở tuổi 20 - 30 không còn là hiếm. Cũng không ít trẻ em mắc bệnh thận nghiêm trọng. Phần lớn liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh. Trong đó, thói quen uống nước tưởng chừng vô hại lại là yếu tố bị bỏ qua.

Ảnh minh họa

Không ít người nghĩ rằng chỉ uống quá ít nước mới hại thận. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì bác sĩ Hung chỉ ra 4 kiểu uống nước này cũng "phá thận" nhanh không kém mà ít người để tâm:

1. Chờ cảm thấy khát mới uống

Khi bạn cảm thấy khát, cơ thể thực chất đã rơi vào trạng thái thiếu nước hoặc thiếu nghiêm trọng. Lúc này, thận buộc phải cô đặc nước tiểu để giữ lại dịch và duy trì huyết áp, khiến nồng độ khoáng chất tăng cao, từ đó dễ hình thành sỏi.

Tình trạng này kéo dài còn làm giảm hiệu quả lọc máu, khiến chất thải tích tụ trong cơ thể. Thay vì đợi khát, hãy uống nước đều trong ngày, mỗi lần khoảng 200 - 300ml để giảm áp lực cho thận.

2. Lấy nước ngọt, trà sữa thay nước lọc

Đồ uống có đường đang trở thành “nước uống quốc dân” của nhiều người trẻ. Nhiều người nghĩ miến đủ chất lỏng là đủ nước. Tuy nhiên, lượng đường và phốt phát cao trong các loại nước này có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, đồng thời phá vỡ môi trường vi mô của thận.

Nguy hiểm hơn, tiêu thụ lâu dài còn thúc đẩy béo phì và tiểu đường, hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có loại đồ uống nào thay thế được nước lọc trong việc bảo vệ thận.

Ảnh minh họa

3. Uống trà quá đặc hoặc quá nhiều trà

Không ít người cho rằng uống trà tốt hơn nước, nhưng uống quá nhiều trà hoặc trà quá đặch thì tưởng dưỡng sinh, hóa ra hại thận.

Trà mang lại nhiều lợi ích, nhưng khi pha quá đặc hoặc uống liên tục thay nước lọc, nó có thể phản tác dụng. Trà đậm chứa hàm lượng cao caffeine và axit oxalic, hai yếu tố làm tăng nguy cơ sỏi thận nếu tích tụ lâu dài. Ngoài ra, caffeine còn kích thích lợi tiểu mạnh, khiến cơ thể mất nước âm thầm. Thận vì thế phải làm việc nhiều hơn để cân bằng dịch và điện giải, lâu dần dễ suy giảm chức năng.

Lời khuyên là nên pha trà loãng, không uống quá 2 - 3 tách mỗi ngày, không pha đặc, không uống khi đói và tuyệt đối không dùng trà thay nước lọc.

4. Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn

Uống nước là tốt, nhưng uống dồn dập và uống quá nhiều lại là câu chuyện khác. Khi một lượng lớn nước tràn vào cơ thể cùng lúc, thận buộc phải tăng tốc lọc để đào thải phần dư thừa.

Việc hoạt động quá mức trong thời gian dài có thể làm rối loạn cân bằng điện giải, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và khiến thận nhanh “xuống sức” hơn. Chưa kể, áp lực dịch tăng còn tác động tiêu cực tới hệ tim mạch.

Ảnh minh họa

Người trưởng thành thường chỉ cần khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày, tùy thể trạng và mức vận động. Điều quan trọng không phải là uống thật nhiều, mà là uống đúng cách. Hãy chia nhỏ lượng nước và duy trì đều đặn cả ngày, uống từng ngụm nhỏ, ưu tiên nước lọc, tính cả lượng nước từ các món ăn.

Nguồn và ảnh: EDH, Health.tvbs