5 loại cây nhất định phải có trong nhà dịp Tết Bính Ngọ

Trong phong thủy, cây xanh đại diện cho hành Mộc – biểu trưng của sự sống và phát triển. Việc đưa yếu tố Mộc vào nhà dịp đầu năm giúp kích hoạt sinh khí, tạo dòng năng lượng tươi mới cho cả gia đình.

Ở góc độ khoa học, cây xanh giúp điều hòa không khí, tạo cảm giác thư giãn và nâng cao sức khỏe tinh thần. Khi chọn cây để trưng vào dịp Tết Bính Ngọ, gia đình có thể ưu tiên những loại cây vừa mang ý nghĩa cát tường, vừa có lợi cho môi trường sống.

Dưới đây là 5 loại cây vừa gần gũi với người Việt, vừa mang giá trị phong thủy , tốt cho sức khỏe.

Cây quất : Kích hoạt tài lộc, tượng trưng cho sung túc

Quất là biểu tượng quen thuộc mỗi dịp Tết miền Bắc. Theo phong thủy, sắc vàng của quả quất đại diện cho hành Kim – yếu tố liên quan đến tiền tài, thịnh vượng. Cây quất sai quả, đủ lá, hoa và lộc non tượng trưng cho sự sinh sôi liên tục, phát triển bền vững trong năm mới.

Từ góc nhìn sức khỏe, quất thuộc họ cam chanh, khi chín tỏa mùi tinh dầu nhẹ giúp không gian thêm dễ chịu. Tinh dầu tự nhiên từ vỏ quả có thể tạo cảm giác thư giãn, hỗ trợ tinh thần thoải mái những ngày đầu năm.

Nên đặt quất ở phòng khách – nơi đón khách và cũng là vị trí trung tâm thu hút vượng khí.

Hoa đào : Xua tà khí, tái tạo năng lượng

Với người miền Bắc, đào là linh hồn của ngày Tết. Trong phong thủy, sắc hồng tượng trưng cho hành Hỏa – nguồn năng lượng của sự ấm áp, khởi đầu mới và hạnh phúc. Người xưa tin rằng hoa đào có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại bình an cho gia đình.

Đào nở rộ còn mang thông điệp tái sinh, khởi sắc sau mùa đông lạnh giá. Về mặt tinh thần, màu sắc tươi sáng của hoa giúp cải thiện tâm trạng, tạo cảm giác vui tươi, giảm căng thẳng – yếu tố quan trọng cho sức khỏe tinh thần đầu năm.

Hoa mai vàng : Cân bằng ngũ hành, tượng trưng phú quý

Ở miền Nam, mai vàng là biểu tượng không thể thiếu. Hoa mai năm cánh đại diện cho ngũ phúc: vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi và hòa bình. Màu vàng rực rỡ tượng trưng cho phú quý, kích hoạt nguồn năng lượng tích cực trong nhà.

Mai ưa nắng, thích hợp đặt ở sân hoặc ban công – nơi có ánh sáng tự nhiên. Việc tiếp xúc ánh sáng và chăm sóc cây mỗi ngày cũng giúp con người vận động nhẹ nhàng, tăng cường sức khỏe thể chất.

Cây bưởi cảnh : Viên mãn và thanh lọc không khí

Bưởi cảnh những năm gần đây được ưa chuộng vì dáng đẹp và ý nghĩa phong thủy. Quả bưởi tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn, sum vầy và đủ đầy. Trong ngũ hành, màu vàng xanh hài hòa giữa Mộc và Kim, mang lại cảm giác cân bằng.

Bưởi có tinh dầu tự nhiên trong lá và vỏ quả. Hương thơm nhẹ giúp không gian thoáng đãng, dễ chịu. Nhiều nghiên cứu cho thấy tinh dầu họ cam quýt có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Cây lưỡi hổ : Giữ bình an, hỗ trợ lọc khí

Không rực rỡ như đào, mai hay quất, nhưng lưỡi hổ lại được đánh giá cao về cả phong thủy lẫn sức khỏe. Lá cây vươn thẳng tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, xua đuổi điều xấu và bảo vệ gia chủ.

Đặc biệt, lưỡi hổ là một trong những loại cây có khả năng hấp thụ một số khí độc trong nhà và nhả oxy vào ban đêm. Đặt cây ở phòng khách hoặc phòng ngủ giúp cải thiện chất lượng không khí, nhất là trong những ngày Tết nhà cửa thường đóng kín, sử dụng điều hòa nhiều.

Một chậu quất trĩu quả, cành đào hồng thắm, mai vàng rực rỡ hay cây lưỡi hổ xanh bền bỉ… không chỉ làm đẹp không gian mà còn gửi gắm niềm tin vào một năm mới an khang, thịnh vượng và khỏe mạnh.