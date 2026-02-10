Người phụ nữ 32 tuổi không ăn đồ sống nhưng thải ra ký sinh trùng dài 3 mét: Bác sĩ chỉ ra 1 thói quen nấu ăn gây họa

Nhiều người tin rằng chỉ cần tránh sashimi hay thực phẩm tái sống là đã an toàn trước nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Nhưng câu chuyện của một người phụ nữ tại Trung Quốc đang khiến không ít người giật mình bởi cô chưa từng ăn đồ sống, nhưng lại phát hiện trong cơ thể tồn tại con sán dài tới 3 mét.

Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân không nằm ở món ăn, mà đến từ một thói quen nấu nướng rất phổ biến trong nhiều gia đình.

Phát hiện "vật thể lạ" sau khi đi vệ sinh

Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ họ Trương (35 tuổi, sống tại Thâm Quyến) bất ngờ phát hiện trong phân có một dải vật thể màu trắng, dài bất thường. Lo lắng trước hiện tượng lạ, cô lập tức đến Bệnh viện Nhân dân quận Long Hoa để kiểm tra.

Kết quả khiến cả bệnh nhân lẫn gia đình bàng hoàng: Cô bị nhiễm sán dây bò - loại ký sinh trùng có thể phát triển trong ruột người với chiều dài lên tới hàng chục mét.

Qua quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận thấy một chi tiết đáng chú ý. Người phụ nữ này gần như không bao giờ ăn thực phẩm sống. Tuy nhiên, trong sinh hoạt nấu ăn hằng ngày, cô có thói quen dùng chung một chiếc thớt để chế biến thịt sống và rau củ mà không khử trùng.

Chính thói quen tưởng chừng vô hại này đã tạo điều kiện cho trứng sán xâm nhập vào cơ thể thông qua thực phẩm bị nhiễm chéo, rồi âm thầm phát triển thành ký sinh trùng trưởng thành trong ruột.

Loại ký sinh trùng có thể dài bằng tòa nhà hai tầng

Theo các chuyên gia y tế, sán dây bò là một trong những loại ký sinh trùng đường ruột phổ biến. Chúng thường dài từ 4 đến 12 mét, cá biệt có thể đạt tới 25 mét - tương đương chiều cao của một tòa nhà nhiều tầng.

Loài ký sinh này sống trong ruột non, hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn của vật chủ. Người nhiễm sán dây thường có biểu hiện khá mơ hồ như:

Đau bụng âm ỉ hoặc rối loạn tiêu hóa

Buồn nôn

Táo bón hoặc phát hiện các đốt sán trong phân

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Ngoài sán dây bò, một số loại sán khác như sán dây lợn còn nguy hiểm hơn, có thể gây tổn thương não, mắt hoặc cơ bắp, thậm chí dẫn đến co giật.

Nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng không chỉ đến từ đồ sống

Các bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm cảnh báo rằng nhiều người vẫn đánh giá thấp nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng trong đời sống hàng ngày. Trên thực tế, con đường lây nhiễm phổ biến nhất lại đến từ:

Lây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín

Chế biến thực phẩm chưa được nấu chín kỹ

Vệ sinh cá nhân và dụng cụ nhà bếp không đảm bảo

Những thói quen tưởng chừng tiết kiệm thời gian như dùng chung thớt, dao hoặc khăn lau bếp có thể trở thành "cầu nối" đưa vi khuẩn và ký sinh trùng xâm nhập cơ thể.

5 nguyên tắc giúp phòng tránh ký sinh trùng từ căn bếp gia đình

Các chuyên gia khuyến cáo, phòng ngừa ký sinh trùng không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng trong chế biến thực phẩm hằng ngày.

Nấu chín kỹ thực phẩm

Thịt lợn, thịt bò và các loại thực phẩm có nguy cơ cao cần được nấu chín hoàn toàn, không còn màu hồng và không còn nước thịt đục. Với thực phẩm sống như sashimi, cần đảm bảo được cấp đông đúng tiêu chuẩn để tiêu diệt ký sinh trùng.

Tách riêng thực phẩm sống và chín

Mỗi căn bếp nên có ít nhất hai thớt và dao riêng cho thực phẩm sống và chín. Dụng cụ chế biến cần được vệ sinh và khử trùng thường xuyên.

Giữ vệ sinh cá nhân khi nấu ăn

Rửa tay bằng xà phòng tối thiểu 20 giây trước khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi tiếp xúc với thịt sống là bước đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng.

Phân loại khăn lau bếp

Khăn lau bát đĩa, lau bàn bếp và lau thớt cần được sử dụng riêng biệt, giặt sạch và phơi khô mỗi ngày để hạn chế tích tụ vi khuẩn.

Bảo quản thực phẩm đúng cách trong tủ lạnh

Thực phẩm đã nấu chín nên đặt ở ngăn trên, còn thịt sống đặt ở ngăn dưới để tránh nước từ thịt sống làm nhiễm bẩn các thực phẩm khác.

Cảnh báo từ một thói quen nhỏ

Trường hợp của người phụ nữ trên cho thấy nguy cơ nhiễm ký sinh trùng có thể xuất phát từ những thói quen rất quen thuộc trong căn bếp gia đình. Khi triệu chứng xuất hiện, ký sinh trùng có thể đã tồn tại trong cơ thể trong thời gian dài.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa kéo dài, đau bụng không rõ nguyên nhân, sụt cân bất thường hoặc phát hiện vật thể lạ trong phân, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm.

Bởi đôi khi, mối nguy sức khỏe không đến từ những món ăn xa lạ, mà bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất trong thói quen sinh hoạt hằng ngày.