Nghiên cứu mới từ Mỹ: Ngủ nướng cuối tuần tốt cho người thiếu ngủ

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới từ Đại học Oregon và Đại học Y khoa Upstate thuộc Đại học Bang New York (Mỹ) cho thấy việc ngủ nhiều hơn vào cuối tuần - hay thường được gọi là "ngủ nướng" - để bù đắp lại những ngày thiếu ngủ trong tuần có thể làm giảm nguy cơ trầm cảm.

Ngủ nướng thêm một chút vào cuối tuần sẽ giúp bạn bù đắp phần nào tác hại của việc thường xuyên thiếu ngủ - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả đã sử dụng dữ liệu từ một khảo sát quốc gia quy mô lớn của Mỹ, sàng lọc ra những người ở độ tuổi 16-24.

Đó là nhóm tuổi thường xuyên thiếu ngủ do lịch học căng thẳng hay những khó khăn trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp.

Ngoài ra theo các tác giả Mỹ, thanh thiếu niên độ tuổi này cũng hay gặp phải một giai đoạn thay đổi đồng hồ sinh học, khiến họ khó đi ngủ sớm như giai đoạn trước và sau độ tuổi đó.

Đối với nhiều thanh thiếu niên, đồng hồ sinh học bị điều chỉnh này khiến thời gian ngủ thường rơi vào khoảng 23 giờ đêm và thức dậy vào khoảng 8 giờ sáng, gây xung đột với lịch học và làm việc ở hầu hết các trường học và công ty.

Dậy sớm hơn nhưng không thể ngủ sớm hơn vô tình khiến họ thiếu ngủ, ngay cả khi không thực sự bị căng thẳng do việc học hay công việc. Đồng hồ sinh học thường sẽ tự điều chỉnh sau tuổi 18-20, giúp họ dễ dàng ngủ và dậy sớm hơn, nhưng giai đoạn trước đó đủ gây tác động đến sức khỏe một số người.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã tính toán thời gian ngủ bù vào cuối tuần bằng cách so sánh thời lượng ngủ trung bình mỗi đêm vào các ngày cuối tuần với thời lượng trung bình vào các ngày trong tuần.

Những người tham gia nghiên cứu cũng báo cáo trạng thái cảm xúc của họ và được coi là có triệu chứng trầm cảm nếu họ nói rằng họ cảm thấy buồn hoặc chán nản mỗi ngày.

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học Journal of Affective Disorders cho thấy những người ngủ nướng vào cuối tuần có nguy cơ gặp phải các triệu chứng trầm cảm thấp hơn đến 41% so với những người khác ở cùng độ tuổi.

Công trình chưa xét đến các nhóm tuổi lớn hơn, nhưng kết quả này cho thấy người ở các độ tuổi khác cũng rất nên "buông lỏng" thời gian biểu quá chặt chẽ của mình nếu như không thực sự quá bận rộn vào cuối tuần, nhất là khi bạn hay gặp phải cảm giác buồn và chán nản.

Mặc dù vậy, ngủ nướng để bù đắp sự thiếu ngủ vẫn chỉ là phương án tạm thời. Ngủ đủ vào tất cả các ngày trong tuần với lịch trình ngủ ổn định vẫn là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe.