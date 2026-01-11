Thoát "cửa tử" sau khi bị đốt cháy 40 phút

Đầu năm 2026, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận một bệnh nhân nữ (40 tuổi) trong tình trạng sốc bảo vệ nặng, suy giảm huyết động sau khi bị mật đốt khoảng 40 phút. Bệnh nhân được một phòng khám tại Cần Giờ xử lý ban đầu và bệnh viện khẩn cấp.

Theo người nhà, lúc sau xem người thân bắt mật, bệnh nhân bất ngờ bị đàn ong tấn công. Dù nhảy xuống sông để tránh, bệnh nhân vẫn bị đốt nhiều mũi, sau đó nhanh chóng mất ý thức, bạch huyết áp sâu.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân xác định sốc độ bảo vệ III nghi làm ong đốt, kèm theo vết thương cơ tim và cơ vân. Bệnh nhân được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Sau khoảng 4 ngày, tình trạng bệnh viện được cải thiện tốt hơn, các bệnh phục hồi và bệnh tổng quát được xuất hiện.

Theo các bác sĩ, ong đốt nguy hiểm phụ thuộc loại ong, số mũi đốt và cơ địa dịch ứng. Ong vẽ thường có độc tính mạnh hơn, nhưng mật ong vẫn có thể gây phản ứng cực kỳ nặng nề, thậm chí chí tử vong.

Nó chứa khoảng 40 loại enzyme, có thể gây độc trực tiếp và kích hoạt phản ứng dị ứng toàn thân. Trường hợp được cho thấy, dù là mật khẩu, số lượng mũi đốt lớn vẫn có thể gây ra sự phản vệ đe dọa mạng.

Các bác sĩ khuyến khích dân dân: Không mở, tiếp cận tổ ong; không đứng xem bắt ong dù là mật Tránh xa khu vực có nguy cơ làm tổ

Đến ngay cơ sở y tế sau khi bị cháy, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu:

- Nổi cao đay, toàn thân

- Phù môi, mặt, mí mắt

- Khó thở, thở rít, xàm

- Buồn nôn, đau bụng, kiệt, kiệt

- Tụt huyết áp, tay chân lạnh

Các trường hợp đốt cháy không được quan tâm, vì phản ứng có thể xảy ra rất nhanh và gây chết người nếu quá trình chậm lại.